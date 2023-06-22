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Москва назвала неуместным присутствие Макрона на саммите БРИКС

Замглавы МИД Рябков: присутствие президента Франции Макрона на саммите БРИКС неуместно
Москва передала ЮАР, которая в этом году принимает саммит, свою позицию, сказал замглавы МИД Сергей Рябков. Макрон просил президента ЮАР Рамафосу позволить ему приехать на саммит, Париж выразил заинтересованность в диалоге с БРИКС
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Carl Court / Getty Images)

Поездка президента Франции Эмманюэля Макрона на саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) в Южно-Африканской Республике, неуместна, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. Встреча должна пройти 22–24 августа.

«Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС», — сказал он в Сочи (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Москва передала южноафриканской стороне свою позицию по этому поводу. При этом дипломат отметил, что определять круг приглашенных — «дело принимающей стороны».

На прошлой неделе газета L'Opinion со ссылкой на источник в Елисейском дворце писала, что Макрон в ходе телефонного разговора, который состоялся в начале июня, попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу позволить ему посетить саммит БРИКС. По данным издания, просьба французского лидера застала Рамафосу врасплох.

Позднее глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе визита в ЮАР подтвердила, что президент заинтересован в диалоге со странами объединения. «Я сообщила своей коллеге Наледи Пандор <...> о доступности президента и его заинтересованности в продолжении диалога, который Франция поддерживает с БРИКС», — сказала Колонна. Она отметила, что решение о поездке Макрона «должно быть принято не Францией, а странами БРИКС, и в первую очередь ЮАР». Приглашение не должно противоречить международному праву в связи с возможным приездом на саммит президента России Владимира Путина, добавила министр.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле решение МУС назвали ничтожным с точки зрения права, однако по Римскому статуту (основополагающему документу МУС) ЮАР должна исполнить решение суда. В начале июня The Guardian писала, что ЮАР может отказаться от проведения у себя саммита БРИКС, чтобы избежать международного давления из-за ордера.

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В Кремле, говоря о возможности поездки Путина на саммит, заявляли, что российская сторона «будет на должном уровне принимать участие» в саммите. Москва также рассчитывает, что партнеры по БРИКС «не будут ориентироваться на подобные незаконные решения» МУС.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова потребовала от Парижа объяснить намерение французского лидера приехать на саммит. «Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь?» — поинтересовалась она.

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Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон БРИКС Сергей Рябков
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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