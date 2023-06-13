L'Opinion: Макрон попросил Рамафосу позволить ему приехать на саммит БРИКС в ЮАР

L'Opinion узнало о просьбе Макрона позволить ему приехать на саммит БРИКС

Просьба президента Франции застала его коллегу из ЮАР врасплох, пишет газета. Южноафриканская сторона не сообщила, готова ли она позволить другим лидерам присутствовать на саммите

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон спросил президента ЮАР Сирила Рамафосу о возможности посетить саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) в Южно-Африканской Республике, пишет газета L'Opinion со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Эту возможность лидеры обсуждали в ходе телефонного разговора, который состоялся 3 июня, цитирует сообщение издания портал Flux24.

По данным источника, просьба Макрона застала Рамафосу врасплох. Южноафриканская сторона не сообщила, готова ли она позволить другим лидерам присутствовать на саммите.

На прошлой неделе газета The Guardian писала, что ЮАР может отказаться от проведения у себя саммита БРИКС. Издание связывает это с попыткой избежать международного давления из-за ордера на арест президента России Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом. Страна как сторона Римского статута МУС должна исполнить решение суда в Гааге.

МУС выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в марте, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Кремле решение МУС назвали ничтожным с точки зрения права. В МИДе напомнили, что Россия не является участницей Римского статута.

Кроме того, Южно-Африканская Республика вместе с пятью другими африканскими государствами пытается заручиться поддержкой нового мирного плана по Украине, напоминает газета.

Агентство Reuters сообщало, что власти ЮАР рассматривают возможность переноса саммита в Китай, который в прошлом году выступал хозяином встречи стран БРИКС. В российском МИДе назвали сообщение о возможном переносе вбросом и попыткой навязать ложную повестку дня.

Саммит глав государств БРИКС должен пройти в Йоханнесбурге 22 августа. В Кремле в ответ на вопрос, приедет ли Путин на встречу, заявляли, что российская сторона «будет на должном уровне принимать участие» в саммите. Москва также рассчитывает, что партнеры по БРИКС «не будут ориентироваться на подобные незаконные решения» МУС.

По данным The Sunday Times, в правительстве ЮАР предложили Рамафосе три возможных варианта приглашения российской стороны. Первый подразумевает, что Путина на саммите будет представлять российский МИД, второй — что он примет участие во встрече виртуально, а третий — перенос саммита в Китай. Однако, считает южноафриканская сторона, президент России может отказаться от этих вариантов. «Россия продвигает свои национальные интересы, и в ее интересах казаться сильной и среди друзей. Но Южную Африку нельзя использовать в качестве поля битвы для опосредованных войн», — сказал один из собеседников издания.