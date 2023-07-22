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Посол сообщил об ответе на претензии МИД Польши к словам Путина

Посол Андреев: российская сторона дала МИД Польши отпор на претензии из-за слов Путина
Сергей Андреев
Сергей Андреев (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

МИД Польши получил ответ на претензии к выступлению российского президента Владимира Путина на последнем заседании Совета безопасности России. Об этом сообщил «РИА Новости» посол Москвы в Варшаве Сергей Андреев.

По словам дипломата, с ним беседовал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он «выставил претензии польской стороны по поводу того, что вчера сказал наш президент на совещании с членами Совета безопасности», уточнил посол.

«Естественно, он получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом на Донбассе и на Украине», — сказал Андреев. Он также подчеркнул, что во время беседы стороны «зафиксировали полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы к вопросам как истории, так и современной политики».

Главу российской дипмиссии вызвали в МИД Польши из-за высказывания Путина, которое он сделал 21 июля на заседании Совбеза. Президент заявил, что «именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии».

«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», — сказал Путин.

Он добавил, что польские власти «мечтают они и о белорусских землях». «Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — предупредил он.

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