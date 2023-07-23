Байден в начале 1990-х считал, что не доживет до 2020 года

Байден более 30 лет назад считал, что не доживет до 2020 года

Его слова прозвучали в 1991 году во время выступления перед студентами Детройтского юридического колледжа — тогда нынешний президент США занимал пост сенатора от штата Делавэр

Президент США Джо Байден в начале 1990-х годов предсказывал, что не доживет до 2020-го. Издание New York Post опубликовало архивную видеозапись того времени.

Его слова прозвучали в 1991 году во время выступления перед студентами Детройтского юридического колледжа — тогда Байден занимал пост сенатора от штата Делавэр (им он пробыл более 35 лет). Нынешний президент говорил о важность выбора судей Верховного суда, которые занимают пост пожизненно.

«Это решение повлияет на то, что произойдет в этой стране спустя много времени после ухода сенатора Байдена, спустя много времени после ухода президента Буша, спустя много время после того как администрация президента Рейгана будет забыта», — отметил он. «Если они доживут — если судья [Дэвид] Саутер дай бог доживет до среднего возраста судей сейчас, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я умру [к этому времени], по всей вероятности», — предположил американский лидер.

Байдену — 80 лет, он самый пожилой президент в истории страны. Если Байден снова выиграет выборы, в конце второго срока ему будет уже 86.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года. В апреле Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй срок.

Нынешний глава государства победил на выборах в 2020 году, его основным соперником был его предшественник Дональд Трамп.

В ноябре прошлого года Трамп также объявил об участии в выборах 2024 года. Он неоднократно критиковал Байдена, называя его «врагом государства» и обвиняя в «убийстве американской мечты» и «подведении мира к третьей мировой войне» из-за конфликта на Украине.

Американский лидер, в свою очередь, призывал не позволить своему предшественнику победить на выборах. На вопрос журналистки о том, чем отличаются Байден и Трамп, президент ответил: «Всем».