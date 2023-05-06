Байден призвал не дать Трампу выиграть выборы в 2024 году

Президент США Джо Байден призвал не дать выиграть президентские выборы 2024 года бывшему главе государства Дональду Трампу. Об этом он сказал во время интервью One-on-one на телеканале MSNBC

«Мы не можем позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад», — сказал Байден.

На вопрос журналистки о том, чем отличаются Байден и Трамп, президент ответил: «Всем».

В 2016 году бизнесмен, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке, победив демократа Хиллари Клинтон. В 2020 году новым президентом США был избран Джо Байден, а вице-президентом — Камала Харрис. В 2009-2017 годах, при президенте Бараке Обаме, он был его вице-президентом.

После этого, 6 января 2021 года, толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В день штурма погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.

Трамп публично отказался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд, утверждая, что в ходе голосования было допущено множество нарушений. Он требовал пересмотреть итоги выборов. Позже он осудил штурм Капитолия.

Следующие выборы президента США состоятся в 2024 году. 25 апреля Байден официально объявил о своей заявке на переизбрание в 2024 году. Он заявил, что хочет закончить работу, которую начал, когда США охватила «смертельная пандемия», а демократия и экономика оказались под угрозой. Ранее о своем намерении баллотироваться от Республиканской партии объявил и Трамп. В январе экс-президент начал свою предвыборную кампанию.