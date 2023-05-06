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Байден призвал не дать Трампу выиграть выборы в 2024 году

Байден призвал не дать выиграть президентские выборы 2024 года Дональду Трампу

Президент США Джо Байден призвал не дать выиграть президентские выборы 2024 года бывшему главе государства Дональду Трампу. Об этом он сказал во время интервью One-on-one на телеканале MSNBC

«Мы не можем позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад», — сказал Байден.

На вопрос журналистки о том, чем отличаются Байден и Трамп, президент ответил: «Всем».

В 2016 году бизнесмен, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке, победив демократа Хиллари Клинтон. В 2020 году новым президентом США был избран Джо Байден, а вице-президентом — Камала Харрис. В 2009-2017 годах, при президенте Бараке Обаме, он был его вице-президентом.

После этого, 6 января 2021 года, толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В день штурма погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.

Трамп публично отказался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд, утверждая, что в ходе голосования было допущено множество нарушений. Он требовал пересмотреть итоги выборов. Позже он осудил штурм Капитолия.

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Следующие выборы президента США состоятся в 2024 году. 25 апреля Байден официально объявил о своей заявке на переизбрание в 2024 году. Он заявил, что хочет закончить работу, которую начал, когда США охватила «смертельная пандемия», а демократия и экономика оказались под угрозой. Ранее о своем намерении баллотироваться от Республиканской партии объявил и Трамп. В январе экс-президент начал свою предвыборную кампанию.

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Джо Байден Дональд Трамп президентские выборы США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

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Дональд Трамп

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