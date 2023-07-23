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Сербский патриарх вслед за Кириллом призвал освободить наместника лавры

Патриарх Сербской церкви обратился в ООН из-за наместника Киево-Печерской лавры Павла
Патриарх Сербской православной церкви Порфирий присоединился к главе РПЦ Кириллу и обратился к ряду религиозных и мировых лидеров с призывом принять меры для освобождения митрополита Павла, заключенного под стражу на Украине

Патриарх Сербской православной церкви Порфирий вслед за патриархом Московским и всея Руси Кириллом обратился с призывом выступить за освобождение из-под ареста наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Среди тех, кому Порфирий направил обращения генсек ООН Антониу Гутерриш, папа Римский, главы всех православных церквей, правозащитные организации Amnesty International и Freedom House и др. Сербский патриарх призывает освободить митрополита, чтобы тот мог «продолжить свою евангельскую миссию, которая может принести только пользу сторонам конфликта, особенно народу Украины».

Порфирий отметил, что наместник Киево-Печерской лавры, «который всегда призывал к миру, прекращению конфликтов и поиску решений путем диалога, не может быть осужден и заключен в тюрьму, например, за политические убеждения или за словесные правонарушения». По мнению сербского патриарха, решение украинского суда было незаконным и нарушает права человека.

«Это решение, с одной стороны, является плодом тяжелой атмосферы в Украине, которая горит во время военного пожара, а с другой — плодом намерения нынешних властей завоевать Киево-Печерскую лавру, одну из важнейших святынь православного мира в целом», — считает Порфирий.

После перевода Павла с домашнего ареста под стражу подобные обращения Гутерришу, папе Римскому, главе ОБСЕ Хельге Марии Шмид и др. также направил глава РПЦ патриарх Кирилл. Он призвал принять меры для защиты митрополита и отмечал, что перевод в изолятор может спровоцировать серьезные осложнения для человека » в преклонных года» и привести к смерти.

Митрополита Павла обвиняют в разжигании ненависти на религиозной почве и публичных призывах к развязыванию вооруженного конфликта. Дело против него по ст. 161 и 436 УК Украины завели в январе, после того как во время рождественского богослужения Павел назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом».

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В апреле на фоне попыток выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры Павла поместили под домашний арест и запретили обращаться к верующим. Тогда суд сначала отложил заседание из-за жалоб священнослужителя на здоровье, но затем в тот же день принудительно вызвал его. В июне арест продлили. Сам священник считает дело против себя политическим. «Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли», — заявлял он.

13 июля Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила наместника по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины). Они предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. По информации СБУ, в одном из видеоинтервью митрополит отрицал существование Украины как суверенного государства, а также называл военные действия в стране «гражданским конфликтом», продолжающимся с 2014 года.

На следующий день Соломенский суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу По словам прокурора, митрополит общался с одним из свидетелей по делу. Суд установил возможность залога в размере 33 млн грн ($898,6 тыс.). Павел не согласился с решением суда и отметил, что у него нет денег для внесения залога. Его адвокат Никита Чекман сказал, что священнослужителя отправили под арест «по надуманным причинам», несмотря на его возраст и то, что у него инсулинозависимый диабет.

Митрополит Павел — наместник Киево-Печерской лавры со стороны Украинской православной церкви (УПЦ, до мая прошлого года подчинялась Московскому патриархату). Монахов УПЦ с весны пытаются выселить из обители. ПЦУ назначила наместником лавры архимандрита Авраамия (Лотыша), который перешел в ПЦУ из УПЦ. В последней заявили, что на него наложен запрет в служении «за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Патриарх Сербия Киево-Печерская лавра митрополит
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