Наместник лавры заявил, что его нахождение в СИЗО контролирует Зеленский

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел (Петр Лебедь) заявил, что его нахождение в СИЗО в Киеве контролирует «первый человек страны».

«Услышал в СИЗО в коридоре, что я под особым присмотром: три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует первый человек страны», — написал Павел в обращении, текст которого опубликовал телеграм-канал LAVRA Live. Письмо датировано 17 июля.

Павла обвиняют в разжигании ненависти на религиозной почве и публичных призывах к развязыванию вооруженного конфликта. Дело против наместника по ст. 161 и 436 УК Украины было возбуждено в январе, после того как во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского тот назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом».

Прокуратура также считает, что с начала российской военной операции на Украине 24 февраля 2022 года митрополит Павел «решил оправдывать [действия России], будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря». В апреле Шевченковский суд отправил Павла под домашний арест и запретил ему обращаться к верующим. В июне арест был продлен.

В июле Служба безопасности Украины обвинила Павла по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины). Они предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. По данным СБУ, в одном из видеоинтервью митрополит отрицал существование Украины как суверенного государства, а также называл военные действия на Украине «гражданским конфликтом», продолжающимся с 2014 года.

14 июля Соломенский суд Киева изменил Павлу меру пресечения на заключение под стражу до 14 августа. Суд также установил возможность залога в размере 33 млн грн ($898,6 тыс.). Прокурор утверждал, что митрополит общался с одним из свидетелей по делу. Адвокат священнослужителя Никита Чекман назвал решение суда «полным беззаконием под прикрытием правосудия». Митрополита отправили под арест «по надуманным причинам», несмотря на его возраст и то, что у него инсулинозависимый диабет, отметил юрист.