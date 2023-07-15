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Патриарх Кирилл обратился в ООН и ОБСЕ из-за ареста наместника лавры

Патриарх Кирилл призвал ООН принять меры из-за ареста наместника Киево-Печерской лавры
Глава РПЦ призвал ряд мировых лидеров принять меры по защите переведенного под стражу митрополита Павла. Патриарх Кирилл отметил его возраст и состояние здоровья, сочтя, что изменение меры пресечения грозит Павлу смертью в СИЗО
Митрополит Павел (Лебедь)
Митрополит Павел (Лебедь) (Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с призывом принять меры в связи с переводом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) с домашнего ареста под стражу. Он направил послания в том числе к генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, главе ОБСЕ Хельге Марии Шмид и др., сообщает пресс-служба РПЦ.

«Данное решение суда, неправосудное и очевидно продиктованное властями Украины, имеет своей целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против Украинской православной церкви. Религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения», — говорится в обращениях.

Глава РПЦ также обратил внимание на то, что изменение меры пресечения для митрополита, как для человека «в преклонных годах», может грозить серьезным ухудшением здоровья и привести к смерти в изоляторе. Митрополиту 62 года.

«Призываю Вас обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь и принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла», — сказано в посланиях.

Соломенский суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу накануне, 14 июля. По словам прокурора, митрополит общался с одним из свидетелей по делу. Суд установил возможность залога в размере 33 млн грн ($898,6 тыс.). Павел не согласился с решением суда и отметил, что у него нет денег для внесения залога. Его адвокат Никита Чекман сказал, что священнослужителя отправили под арест «по надуманным причинам», несмотря на его возраст и то, что у него инсулинозависимый диабет.

Павла обвиняют в разжигании ненависти на религиозной почве и публичных призывах к развязыванию вооруженного конфликта. Дело против него по ст. 161 и 436 УК Украины было возбуждено в январе, после того как во время рождественского богослужения Павел назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом».

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Прокуратура также считает, что с начала российской военной операции на Украине митрополит «решил оправдывать [действия России], будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря».

В апреле на фоне попыток выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры Павла поместили под домашний арест и запретили обращаться к верующим. Тогда суд сначала отложил заседание из-за жалоб священнослужителя на здоровье, но затем в тот же день принудительно вызвал его. В июне арест продлили. Сам священник считает дело против себя политическим. «Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли», — заявлял он.

13 июля Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила наместника по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины). Они предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. По информации СБУ, в одном из видеоинтервью митрополит отрицал существование Украины как суверенного государства, а также называл военные действия в стране «гражданским конфликтом», продолжающимся с 2014 года.

Митрополит Павел — наместник Киево-Печерской лавры со стороны Украинской православной церкви (УПЦ, до мая прошлого года подчинялась Московскому патриархату). Монахов УПЦ с весны пытаются выселить из обители. ПЦУ назначила наместником лавры архимандрита Авраамия (Лотыша), который перешел в ПЦУ из УПЦ. В последней заявили, что на него наложен запрет в служении «за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
патриарх Кирилл РПЦ УПЦ Киево-Печерская лавра
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