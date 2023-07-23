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Война санкций ,  
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Орбан заявил, что Россию нельзя отделить от всего мира

Орбан: отделение ЕС от России является иллюзией, на российское сырье найдутся покупатели
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Война санкций
Попытка Евросоюза отделиться от российского сырья является иллюзией изоляции России, поскольку на эту продукцию все равно найдется покупатель, а экономика ЕС в то же врем сталкивается с трудностями, заявил Орбан
Орбан заявил, что Россию нельзя отделить от всего мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает ошибкой отделение Евросоюза от российских энергоресурсов, поскольку их купит кто-то другой, а ЕС сталкивается с трудностями.

«Сегодня европейская экономика работает таким образом, что стоимость энергоносителей в два раза превышает предыдущую цену, которая доступна в остальном мире по прежней цене», — сказал он в своем ежегодном выступлении в румынском городе Бэиле-Тушнад (цитата по Index).

По мнению Орбана, сильнейшие экономики европейских стран к 2030 году могут оказаться за пределами 10 крупнейших экономик мира.

Также венгерский премьер отметил, что крупные европейские компании не хотят уходить с российского рынка. По его словам, 70% энергетических компании сохраняют присутствие в России, а западные компании заплатили в российский бюджет $3,5 млрд.

После начала Россией военной операции на Украине страны Евросоюза приняли решение сократить зависимость от российских энергоресурсов. ЕС ввел эмбарго на поставки нескольких видов энергоносителей из России. Так, в августе 2022-го в силу вступил запрет на поставки угля, а в декабре — на морские поставки нефти. Сейчас она поступает в Европу только по трубопроводу «Дружба». В феврале 2023 года начало действовать эмбарго на морские поставки нефтепродуктов. 

В ответ на санкции Россия запретила продавать газ в иностранной валюте недружественным странам. После этого доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м.

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В начале марта этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС преодолела зависимость от российского газа. Тем не менее, в апреле Венгрия продлила договор с Россией о дополнительных поставках газа. В ЕС отмечали, что это решение Будапешта, а Брюссель уже «выучил урок» об опасности зависимости от одного поставщика энергоресурсов.

Власти Венгрии не раз выступали против введения новых санкций против России. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто говорил, что уже введенные ограничения нанесли Москве меньший ущерб, чем Европе.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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