Орбан предупредил о гибели слабых народов и выживании сильных в будущем

Премьер-министр Венгрии отметил, что стране нужны «сильные люди», потому что «правда мало чего стоит без силы»

Виктор Орбан (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что настанет время, «когда слабые народы погибнут, а сильные выживут», его слова приводит издание Index.

«Видите ли, мы живем во времена, когда сотрясаются устои мира; мы, венгры, не исключение, и эпицентр находится в непосредственной близости от нас. В непосредственной близости от Венгрии идет великая война нашего времени, а десятки и сотни тысяч мигрантов с юга осаждают наши границы», — сказал Орбан на церемонии открытия факультета права Национального университета государственной службы, где будут готовить силовиков.

Премьер отметил, что стране нужны «сильные люди», потому что «правда мало чего стоит без силы». «Придут времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут. Поэтому мы должны ежедневно укреплять собственные линии обороны и правоохранительные органы», — заключил глава правительства, добавив, что Венгрия — одна из самых безопасных стран Европы, «а может быть, и самая безопасная» и он гордится этим.

На этой неделе Орбан интервью Bild утверждал, что Украина перестала быть суверенным государством, так как у нее нет денег и оружия. «Они [украинцы] могут воевать только потому, что мы на Западе их поддерживаем. Так что, если американский народ решит, что хочет мира, мир будет», — говорил он. Премьер считает урегулирование конфликта мирным путем единственным решением, в противном случае Киев потеряет «множество человеческих жизней» и «огромные богатства» и столкнется с «невообразимыми разрушениями». В то же время Орбан отметил, что не хочет, чтобы его считали «человеком, который не надеется, что у Украины есть шанс выжить». «Но я стою на земле реальности. А реальность такова, что путь сотрудничества между Украиной и Западом неправильный», — убежден глава правительства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt отверг утверждения венгерского премьера, что Украина не может выиграть. «Все это просто бла-бла-бла», — сказал он.

Президент России Владимир Путин критиковал поставки Украине западного оружия. «На чем воюют ВСУ? «Леопарды», что ли, производят, «Брэдли» или даже еще не поступивший на вооружение F-16? Ни шиша они не производят. ОПК скоро вообще перестанет существовать у украинцев — что они производят? Боеприпасы им привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не протянешь», — сказал он 13 июня.