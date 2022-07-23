Госдеп сообщил о гибели двух американцев в Донбассе
Два американца, которые предположительно воевали на стороне Украины, погибли в Донбассе, сообщил представитель Госдепартамента США, передает телеканал ABC News.
«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в украинском Донбассе. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь», — сказал он, но не назвал имена погибших.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Действия российских властей осудили представители 141 из 193 стран в Генеральной ассамблее ООН, Киев ввел военное положение. Украинский президент Владимир Зеленский объявил о формировании интернационального легиона обороны. Позже Министерство обороны России заявило о прибытии в страну «иностранных наемников» из частных военных компаний (ЧВК).
В конце апреля на Украине погиб 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел, который работал в ЧВК, сообщала его семья. Он пересек границу с Украиной 12-13 марта со стороны Польши и участвовал в боевых действиях в батальоне с иностранцами.
В середине мая в городе Рубежное Луганской области Украины погибли еще семь американцев, которые воевали на стороне ВСУ, говорил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
9 июня российские военные взяли в плен двух американцев из Алабамы Александра Дрюке и Энди Тай Нгок Хюиня недалеко от Харькова, сообщила мать одного из задержанных, писал The Guardian. Она потребовала от российских властей раскрыть местонахождение мужчин, отметила, что они были не «наемниками», а «добровольцами», и попросила соблюдать гуманность к военнопленным.
Министерство обороны отвергало идею признавать иностранцев, которые воюют на стороне Украины, военнопленными. Ведомство объясняло, что у них нет юридического статуса комбатанта, поэтому в лучшем случае их ждет уголовная ответственность.
8 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что США обращались с просьбой признать задержанных американцев комбатантами. Однако диалог не получил продолжения, а иностранцы попали под следствие.