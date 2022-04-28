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Военная операция на Украине ,  
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МИД Великобритании подтвердил смерть гражданина страны на Украине

Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании
Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Один гражданин Великобритании погиб и еще один числится пропавшим без вести на Украине, заявил представитель британского МИД телеканалу Sky News.

«Мы можем подтвердить, что один гражданин Великобритании погиб, мы оказываем поддержку семье... Мы в курсе, что один гражданин Великобритании числится пропавшим без вести, мы в срочном порядке проверяем информацию», — заявили в МИД Великобритании.

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В ведомстве отказались сообщить, чем именно занимались граждане Великобритании на Украине и при каких обстоятельствах погиб один из них.

Согласно данным телеканала, погибшего звали Скотт Сибли, ему было 36 лет. Он — ветеран вооруженных сил Великобритании. Предполагается, что оба британца могли принимать участие вбоевых действиях на стороне Украины.

В середине апреля в следственном комитете заявили, что намерены допросить «английского наемника» Питера Шона, захваченного на территории Украины в Мариуполе.

В СК утверждают, что наемник служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. В ведомстве отметили, что это второй англичанин, которого взяли в плен в Мариуполе.

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