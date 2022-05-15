В Чечне заявили о гибели семи граждан США в спецоперации на Украине

В Донбассе погибли семь американцев, воевавших на стороне Украины в составе спецназа, сообщили власти Чечни. В Госдепартаменте ранее говорили, что один из них жив и находится в безопасности

Рубежное (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В украинском городе Рубежное погибли семь американских граждан, воевавших на стороне ВСУ в составе спецназа, заявил «РИА Новости» помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Он уточнил, что граждане США погибли в результате боя на заводе «Краситель», одного из них звали Джозеф Уорд Кларк. «Они были нами зафиксированы, и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin, документы и свое вооружение», — сообщил Алаудинов.

Месяцем ранее, 14 апреля, документы Кларка опубликовал министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. Он разместил во «ВКонтакте» видеозапись, на которой демонстрировал паспорт гражданина США по имени Джозеф Уорд Кларк.

Дудаев утверждал, что паспорт принадлежит одному из «представителей» спецслужб США, которые «работают на территории Донбасса и занимаются уничтожением мирного населения». «Все они здесь находят приют в украинской земле, так называемой», — добавил чеченский министр.

В тот же день в Госдепартаменте назвали сообщения о гибели или пленении Кларка не соответствующими действительности. «Я ограничен в том, что я могу сказать, из-за соображений конфиденциальности, но у меня есть основания полагать, что этот человек в безопасности», — сказал представитель ведомства Нед Прайс.

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В конце апреля на Украине погиб 22-летний американский гражданин Вилли Джозеф Кэнсел, об этом CNN сообщила семья погибшего. По данным телеканала, он участвовал в боевых действиях в числе бойцов частной военной компании (ЧВК). В Госдепартаменте США отметили, что в курсе произошедшего и следят за ситуацией.

В американской администрации затем порекомендовали гражданам США воздержаться от поездок на Украину и не участвовать в боевых действиях. «Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы это сделать», — призвала представитель Белого дома Джен Псаки.