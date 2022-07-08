Рябков сообщил о просьбе США по задержанным в боях на Украине американцам

По словам Рябкова, участие иностранных наемников на стороне украинских сил — это «один из новых серьезнейших проблемных моментов» в отношениях России с США и другими западными странами

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

США обращались с просьбой признавать задержанных на Украине американских наемников комбатантами, но диалога по этому вопросу нет, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Насколько я понимаю, продолжение тема не получила. Был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, на них должны распространяться соответствующие обязательства», — сказал Рябков.

Комбатанты — те, кто непосредственно участвует в боях в составе одной из сторон конфликта и имеет в этом качестве особый юридический статус. Попав в руки неприятеля, они имеют право на обращение с ними как с военнопленными, также на них распространяется освобождение от уголовной ответственности, так как, согласно международному праву, военные несут ответственность только за совершение преступлений, не вызванных военной необходимостью.

По словам Рябкова, следствие в отношении задержанных на Украине наемников продолжается. Выясняется, как они попали в зону боевых действий и какую роль там играли, сказал он.

По словам замминистра, фактор иностранного наемничества и действий наемников на стороне украинских сил — это «один из новых серьезнейших проблемных моментов» в отношениях России с США и другими западными странами. При этом российские власти неоднократно предупреждали граждан из недружественных стран «воздерживаться от авантюрных планов «проявить себя на поле боя» на Украине», отметил он.

«Те, кто с этими предупреждениями не считается, пожинают плоды собственного человеконенавистничества и неготовности воспринимать реальность, которая сложилась в этом регионе», — сказал Рябков.

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В начале июня Минобороны России заявило, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, не смогут претендовать на обращение с ними как с военнопленными. «В соответствии с международным гуманитарным правом, наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, уголовная ответственность», — сказали в ведомстве.

Из иностранцев за участие в боях на стороне были задержаны в том числе граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим. Их судили в ДНР, где иностранцев приговорили к смертной казни за наемничество.

Лондон этот приговор назвал фиктивным, заявив, что считает осужденных военнопленными. Представитель российского МИДа Мария Захарова сравнила реакцию Великобритании с истерикой, отметив, что страна ранее не обращалась в ДНР по поводу своих граждан, из чего, по ее словам, можно сделать вывод, что до сих пор их судьба никого «по существу не интересовала».