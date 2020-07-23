Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном
Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон. Об этом в интервью РБК заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. «Получается, что Лондон не готов к тому, чтобы возобновлять отношения», — констатировал он.
Отвечая на вопрос о возможных инициативах для улучшения ситуации, Келин подчеркнул, что Россия не станет предпринимать никакие действия, пока к этому не будет готова британская сторона. Посол выразил надежду на продолжение взаимодействия с королевством в культурной, экономической и других сферах по мере снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. «Отношения в последнее время были достаточно трудными, но они не сводятся к политике. Политические отношения действительно, я бы сказал, на уровне замораживания или близко к тому. Что касается других: экономических, культурных, научных и так далее связей, — то здесь заморозки никакой нет», — отметил российский дипломат.
Во вторник британский комитет по разведке и безопасности опубликовал доклад о российской угрозе. В нем парламентарии охарактеризовали Россию как вызов национальной безопасности и международному порядку. Для борьбы с влиянием Москвы авторы призвали правительство ужесточить правила выдачи инвестиционных, или так называемых золотых виз (Tier 1), а также принять новое антишпионское законодательство. «Мы четко дали понять России, что она должна воздержаться от атак на Великобританию и наших союзников. Мы будем решительно защищать нашу страну, нашу демократию и наши ценности от враждебных действий со стороны других государств», — заявил министр иностранных дел королевства Доминик Рааб. Улучшение диалога с Россией возможно лишь после того, как она перестанет осуществлять враждебные действия в отношении Лондона и его союзников, следует из ответа правительства на доклад парламентариев.