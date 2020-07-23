Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил о неготовности Лондона к улучшению двусторонних отношений. Он также спрогнозировал дальнейшее сближение Британии и США в области санкционной политики

Андрей Келин (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон. Об этом в интервью РБК заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. «Получается, что Лондон не готов к тому, чтобы возобновлять отношения», — констатировал он.

Отвечая на вопрос о возможных инициативах для улучшения ситуации, Келин подчеркнул, что Россия не станет предпринимать никакие действия, пока к этому не будет готова британская сторона. Посол выразил надежду на продолжение взаимодействия с королевством в культурной, экономической и других сферах по мере снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. «Отношения в последнее время были достаточно трудными, но они не сводятся к политике. Политические отношения действительно, я бы сказал, на уровне замораживания или близко к тому. Что касается других: экономических, культурных, научных и так далее связей, — то здесь заморозки никакой нет», — отметил российский дипломат.