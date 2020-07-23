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Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил о неготовности Лондона к улучшению двусторонних отношений. Он также спрогнозировал дальнейшее сближение Британии и США в области санкционной политики
Андрей Келин
Андрей Келин (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон. Об этом в интервью РБК заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. «Получается, что Лондон не готов к тому, чтобы возобновлять отношения», — констатировал он.

Отвечая на вопрос о возможных инициативах для улучшения ситуации, Келин подчеркнул, что Россия не станет предпринимать никакие действия, пока к этому не будет готова британская сторона. Посол выразил надежду на продолжение взаимодействия с королевством в культурной, экономической и других сферах по мере снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. «Отношения в последнее время были достаточно трудными, но они не сводятся к политике. Политические отношения действительно, я бы сказал, на уровне замораживания или близко к тому. Что касается других: экономических, культурных, научных и так далее связей, — то здесь заморозки никакой нет», — отметил российский дипломат.

Посол в Великобритании — РБК: «Лондон не готов возобновлять отношения»
Политика

Во вторник британский комитет по разведке и безопасности опубликовал доклад о российской угрозе. В нем парламентарии охарактеризовали Россию как вызов национальной безопасности и международному порядку. Для борьбы с влиянием Москвы авторы призвали правительство ужесточить правила выдачи инвестиционных, или так называемых золотых виз (Tier 1), а также принять новое антишпионское законодательство. «Мы четко дали понять России, что она должна воздержаться от атак на Великобританию и наших союзников. Мы будем решительно защищать нашу страну, нашу демократию и наши ценности от враждебных действий со стороны других государств», — заявил министр иностранных дел королевства Доминик Рааб. Улучшение диалога с Россией возможно лишь после того, как она перестанет осуществлять враждебные действия в отношении Лондона и его союзников, следует из ответа правительства на доклад парламентариев.

Как Россия ответит на санкции

Андрей Келин считает, что у Великобритании не было оснований вводить санкции против россиян в соответствии с так называемым «законом Магнитского». «Британское правительство ввело санкционный механизм на основе «закона Магнитского». <...> Это относится все к событиям 2007 года. На эти события все ответы нами были даны в Москве. Те люди, которые были в чем-то виноваты, были наказаны», — объяснил российский посол. Дипломат также допустил введение ответных мер в случае принятия новых ограничительных мер против России: «Американцы несколько раз переиздавали «список Магнитского», добавляя туда все новых и новых людей, которые не имели отношения к этому делу. Если здесь [в Британии] пойдут на эскалацию и расширение этих списков, то, скорее всего, именно на этом этапе будут приниматься ответные меры».

Шансы дальнейшего ужесточения Британией санкционного режима против России в одностороннем порядке весьма велики, предполагает Келин, ведь в будущем Лондон будет «неизбежно подстраиваться под американскую политику и те требования, которые выставляет Вашингтон». «Это обусловлено целым рядом причин. Если до сих пор британская политика в основном осуществлялась на согласованных принципах с другими членами Евросоюза, то в настоящее время прорабатывается вопрос усиления экономической составляющей в торговле с США и в целом ряде других направлений», — отметил посол.

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В начале июля МИД Великобритании опубликовал список лиц, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского» к законопроекту по борьбе с отмыванием денег от 2018 года. В список попали 25 российских граждан, в том числе глава СК Александр Бастрыкин, следователи СК, сотрудники МВД и ФСИН. В перечень вошли те, кого Лондон считает причастными к смерти адвоката и аудитора Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в Москве. Россия оставляет за собой право на введение ответных мер после этого решения, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Посольство России в Великобритании, США
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