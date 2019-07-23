МИД предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе

Принципы, на которых может работать эта новая организация, изложены в представленной МИДом во вторник концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива

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Во вторник, 23 июля, МИД России представил собственную концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Презентацию для аккредитованных в Москве представителей арабских государств, Ирана, Турции, «пятерки» постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС провел заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Он также является спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки.

Долгосрочной задачей документа называется создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ). В документе, опубликованном на сайте МИДа, указывается, что в этом регионе напряженность не спадает «на протяжении последних десятилетий".

В связи с этим Россия предлагает создать систему безопасности в зоне Персидского залива, основанную на следующих принципах:

создание общей антитеррористической коалиции под эгидой ООН,

мобилизация общественного мнения мусульманских и других стран на совместное противодействие террористической угрозе,

приверженность сторон международному праву,

проведение миротворческих операций лишь на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН,

взаимодействие, построенное на уважении интересов региональных сторон и всех вовлеченных участников, многосторонность диалога и неприемлемость исключения из него кого-либо «по тем или иным причинам».

Продвижение к созданию системы безопасности должно осуществляться поэтапно, «начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем». К их числу МИД отнес борьбу с международным терроризмом, разрешение кризисов в Йемене, Сирии и Ираке и полное исполнение условий «ядерной сделки», от которой уже успели отказаться Соединенные Штаты.