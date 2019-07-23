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МИД предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе
Принципы, на которых может работать эта новая организация, изложены в представленной МИДом во вторник концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива
Фото: Jon Gambrell / AP

Во вторник, 23 июля, МИД России представил собственную концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Презентацию для аккредитованных в Москве представителей арабских государств, Ирана, Турции, «пятерки» постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС провел заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Он также является спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки.

Долгосрочной задачей документа называется создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ). В документе, опубликованном на сайте МИДа, указывается, что в этом регионе напряженность не спадает «на протяжении последних десятилетий".

В связи с этим Россия предлагает создать систему безопасности в зоне Персидского залива, основанную на следующих принципах:

  • создание общей антитеррористической коалиции под эгидой ООН,
  • мобилизация общественного мнения мусульманских и других стран на совместное противодействие террористической угрозе,
  • приверженность сторон международному праву,
  • проведение миротворческих операций лишь на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН,
  • взаимодействие, построенное на уважении интересов региональных сторон и всех вовлеченных участников, многосторонность диалога и неприемлемость исключения из него кого-либо «по тем или иным причинам».

Продвижение к созданию системы безопасности должно осуществляться поэтапно, «начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем». К их числу МИД отнес борьбу с международным терроризмом, разрешение кризисов в Йемене, Сирии и Ираке и полное исполнение условий «ядерной сделки», от которой уже успели отказаться Соединенные Штаты.

Для запуска создания организации МИД предложил сформировать инициативную группу. Она должна будет определить, какие из стран войдут в организации, определить повестку, место форума, представителей и подготовить проекты решений. Россия предложила странам региона отказаться от применения силы и угрозы силой и отказаться от постоянной дислокации иностранных войск на своей территории. В МИД всем странам региона предложили создать демилитаризованные зоны и договориться о сокращении вооруженных сил. 

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Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении

Ситуация в районе Персидского залива осложнилась после того. как Соединенные Штаты в мае 2018 года вышли из «ядерной сделки», предусматривающей прекращение санкций против Ирана в обмен на заморозку ядерной программы страны. США вновь ввели санкции против Ирана и начали блокировать поступление иранской нефти на международный рынок. Отношения Вашингтона и Тегерана обострились. Иран прекратил выполнение условий «ядерной сделки» и возобновил обогащение урана.

20 июня корпус стражей Исламской революции объявил об уничтожении американского разведывательного дрона, вторгшегося в воздушное пространство страны. В Пентагоне факт нарушения границы опровергли, а президент США Дональд Трамп сообщил, что в качестве ответной меры принял решение о нанесении ракетного удара по Ирану, однако отказался от него в последний момент из-за риска гибели мирных жителей. Однако через месяц уже американские военные сбили иранский беспилотник, который. по их заявлениям, угрожал безопасности эсминца USS Boxer.

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«Танкерная война» Ирана с Западом обрела шпионское измерение

Напряженные отношения между Западом и Ираном осложнили судоходство в Персидском заливе. В ответ на задержание британцами иранского танкера в Гибралтаре, Тегеран пригрозил захватить британское судно. 19 июля иранские военные задержали британский танкер Stena Impero, в ответ на что Лондон побещал расширить военное присутствие в регионе.

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Георгий Тадтаев
Теги: Персидский залив, Иран, Оманский залив
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