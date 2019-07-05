Иран пригрозил захватить британский танкер

Тегеран будет «обязан» захватить британский нефтяной танкер, если задержанный в Гибралтаре иранский танкер не будет немедленно освобожден. Об этом написал в Twitter один из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резайи.

«На протяжении своей сорокалетней истории [после Исламской революции] Иран не начинал военных действий. Но Иран никогда не выражал сомнения в необходимости отвечать на беспринципные и высокомерные действия», — заявил он.

Накануне, 4 июля, власти Гибралтара, заморской британской территории, задержали танкер под флагом Панамы с иранской нефтью для перерабатывающего предприятия в Сирии из-за нарушения режима санкций. В задержании принимала участие морская пехота.

МИД Ирана назвал задержание незаконным захватом и вызвал британского посла для объяснений.