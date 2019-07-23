Памфилова ответила требующим зарегистрировать всех выдвиженцев в Москве

В ходе встречи глава Центризбиркома сказала, что любые сомнения комиссий нужно трактовать «в пользу кандидатов в кандидаты». Однако всех собравших подписи кандидатов, по ее словам, зарегистрировать будет невозможно

Элла Памфилова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Во вторник, 23 июля, председатель Центризбиркома Элла Памфилова встретилась с 14 выдвиженцами на выборах в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации. Об этом сообщает корреспондент РБК из ЦИК.

На встречу пришли экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, глава совета депутатов Красносельского округа Илья Яшин, юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов и другие представители оппозиции. Памфилова до последнего времени находилась на больничном из-за операции на плече.

В ходе встречи Памфилова назвала прошедшие в Москве митинги давлением на власть, отметив при этом, что акции никак не повлияли на позицию ЦИК, так как Центризбирком это «не политический орган». «Эффект митингов на решения [ЦИК] — ноль», — подчеркнула она.

По словам Памфиловой, права кандидатов следует защищать по действующему законодательству. Она также заверила, что ЦИК попросит Мосгоризбирком допустить его представителей на заседания, где будут рассматриваться жалобы незарегистрированных кандидатов. По ее словам, любые сомнения комиссий нужно трактовать «в пользу кандидатов в кандидаты».

В то же время в ответ на требование Сергея Митрохина зарегистрировать всех кандидатов, которые собрали необходимое количество подписей, чтобы те могли «соревноваться на честных выборах», Памфилова сказала, что «всех зарегистрировать невозможно».