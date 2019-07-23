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Памфилова ответила требующим зарегистрировать всех выдвиженцев в Москве
В ходе встречи глава Центризбиркома сказала, что любые сомнения комиссий нужно трактовать «в пользу кандидатов в кандидаты». Однако всех собравших подписи кандидатов, по ее словам, зарегистрировать будет невозможно
Элла Памфилова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Во вторник, 23 июля, председатель Центризбиркома Элла Памфилова встретилась с 14 выдвиженцами на выборах в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации. Об этом сообщает корреспондент РБК из ЦИК.

На встречу пришли экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, глава совета депутатов Красносельского округа Илья Яшин, юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов и другие представители оппозиции. Памфилова до последнего времени находилась на больничном из-за операции на плече.

В ходе встречи Памфилова назвала прошедшие в Москве митинги давлением на власть, отметив при этом, что акции никак не повлияли на позицию ЦИК, так как Центризбирком это «не политический орган». «Эффект митингов на решения [ЦИК] — ноль», — подчеркнула она.

По словам Памфиловой, права кандидатов следует защищать по действующему законодательству. Она также заверила, что ЦИК попросит Мосгоризбирком допустить его представителей на заседания, где будут рассматриваться жалобы незарегистрированных кандидатов. По ее словам, любые сомнения комиссий нужно трактовать «в пользу кандидатов в кандидаты».

В то же время в ответ на требование Сергея Митрохина зарегистрировать всех кандидатов, которые собрали необходимое количество подписей, чтобы те могли «соревноваться на честных выборах», Памфилова сказала, что «всех зарегистрировать невозможно».

«Это по нынешнему закону невозможно. Думаете, мне нравится действующее законодательство? Четыре года работаю, постоянно о него спотыкаемся», — сказала Памфилова.

20 июля в Москве прошел митинг против отказа зарегистрировать независимых кандидатов (по данным полиции, он собрал 12 тыс. человек, по неофициальным — более 22 тыс.). Во время акции основатель ФБК Алексей Навальный объявил о том, что если избиркомы не зарегистрируют всех независимых выдвиженцев, то оппозиция выйдет на митинг к зданию мэрии 27 июля. После акции протеста оппозиция обнародовала список требований к московским властям. В частности, они попросили о встрече с мэром Сергеем Собяниным.

Фотогалерея 
Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Поводом для протестов стал отказ в регистрации более десяти оппозиционеров в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму. Как пояснял глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, причиной стал брак в собранных подписях: подписи несуществующих людей и «мертвые души». Оппозиционеры называют претензии необоснованными. Независимые выдвиженцы — в том числе экс-председатель «Яблока» Сергей Митрохин — уже встречались с членами ЦИК. Однако они остались недовольны встречей. А зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что у комиссии нет претензий к работе Мосгоризбиркома.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Элла Памфилова, ЦИК, Мосгордума, Мосгоризбирком
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