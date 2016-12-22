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Памфилова назвала «перезревшей» проблему муниципального фильтра
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Памфилова назвала «перезревшей» проблему муниципального фильтра
Политика, 12:39
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Памфилова назвала «перезревшей» проблему муниципального фильтра

Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя итоги прошедших выборов, заявила, что систему муниципальных фильтров необходимо пересмотреть для развития конкуренции, передает корреспондент РБК.

«Перезрела проблема муниципального фильтра. Должны быть приняты меры по развитию конкуренции. Пожалуй, это самое главное на сегодня», — сказала Памфилова.

Она также обратила внимание на важность расширения видеонаблюдения и общественного наблюдения на участках, а также необходимость упрощения аккредитации представителей СМИ. «Пожалуй, один из основных моментов, на который я хотела бы обратить внимание, — это неотвратимость наказания», — добавила Памфилова.

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Глава ЦИК неоднократно выступала за изменения законодательства о муниципальном фильтре на выборах. В частности, в интервью газете «Коммерсантъ» в 2017-м она назвала эту тему одной из «самых горячих» и заявила, что выступает за отмену этой нормы в ее существующем виде.

«Вместо нее необходимо выработать такую правовую норму, которая не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах», — сказала тогда Памфилова.​

По итогам второго тура выборов губернаторов во Владимирской области и Хабаровском крае победили кандидаты от ЛДПР — Владимир Сипягин и Сергей Фургал. Действующий глава Хакасии Виктор Зимин, представляющий «Единую Россию», отказался от участия во втором туре. Политолог Евгений Минченко в беседе в РБК заявил, что в данном случае система муниципальных фильтров дала сбой.

Теги: Элла Памфилова , муниципальный фильтр
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