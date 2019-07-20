Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму

Группа оппозиционных кандидатов, которым отказали в регистрации для участия в выборах, выступила с совместным заявлением. Они предложили мэру Москву Сергею Собянину встретиться и обсудить ситуацию

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. Заявление было опубликовано вскоре после прошедшего в субботу согласованного митинга на проспекте Сахарова, участники которого требовали допустить до выборов оппозиционных кандидатов.

«Мы публично обращаемся к нему [Сергею Собянину] с предложением о встрече, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию», — говорится в совместном заявлении, текст которого опубликовал на своей странице в Facebook один из незарегистрированных кандидатов Илья Яшин.

Кроме того, авторы заявления предложили Совету по правам человека при президенте России (СПЧ) провести внеплановое заседание, чтобы «дать оценку происходящим в Москве событиям и присоединиться к требованиям москвичей».

Кандидаты также заявили о намерении в следующую субботу собрать встречу с кандидатами в депутаты у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы независимые кандидаты. На эту встречу в качестве независимых наблюдателей авторы заявления пригласили представителей Общественной палаты Москвы, членов СПЧ и главных редакторов российских СМИ.