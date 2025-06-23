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Война Израиля и Ирана ,  
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NBC узнал о послании Ирана Трампу с угрозой о «спящих ячейках»

NBC: Иран пригрозил Трампу активировать «спящие ячейки» в США перед атакой
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Трамп на саммите G7 получил послание от Ирана с угрозой активировать «спящие ячейки» в США в случае атаки, сообщает NBC. Американские власти предупредили о возможном росте угрозы терактов внутри страны после ударов по Ирану

Иран направил американскому президенту Дональду Трампу послание с угрозой активизировать «спящие ячейки» в США в случае атаки за несколько дней до американских ударов по иранским ядерным объектам, сообщили источники NBC News, в число которых вошли два американских чиновника и человек, осведомленный об угрозе.

По их словам, сообщение Тегерана дошло до Трампа через посредника на саммите G7 в Канаде, которое президент США покинул досрочно, чтобы, как говорят собеседники телеканала, «рассмотреть свои варианты на фоне конфликта между Израилем и Ираном».

Белый дом не ответил на запросы NBC о комментариях, а постпредство Ирана при ООН отказалось от комментариев.

Трамп покинул саммит G7, проходящий в Канаде, на день раньше окончания. Белый дом заявил, что это связано с «происходящим на Ближнем Востоке». Сам президент отмечал, что «должен вернуться пораньше по очевидным причинам». Президент Франции Эмманюэль Макрон связал ранний отъезд Трампа с работой над перемирием между Израилем и Ираном.

Американский президент опроверг слова Макрона, заявив, что тот «все путает». «Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. Гораздо важнее!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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В ночь на 22 июня США вступили в конфликт между Ираном и Израилем, нанеся удары по важнейшим объектам иранской ядерной программы. Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». По данным The Wall Street Journal, Вашингтон через посредников передал Тегерану, что удары по его ядерным объектам — это разовый акт, а не начало «войны с целью смены власти».

США предостерегли Иран от ответных атак. При этом, как писал NBC, администрация Трампа готовится к возможному ответу Ирана на удары, особенное беспокойство в Вашингтоне вызывают следующие после атак 48 часов.

Министерство внутренней безопасности США выпустило предупреждение о возможном росте угрозы терактов внутри страны из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Госдепартамент рекомендовал гражданам США по всему миру проявлять повышенную осторожность из-за вероятности «демонстраций против граждан и интересов США за рубежом».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что Тегеран ответит на атаки США «соответствующим образом».

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Дональд Трамп саммит G7 Иран спящие ячейки
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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