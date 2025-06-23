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Война Израиля и Ирана ,  
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NYT узнала о подготовке нападений на базы США на Ближнем Востоке

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Война Израиля и Ирана
По данным американских военных и разведки, поддерживаемые Ираном ополчены готовят атаки на базы США в Ираке и Сирии, однако иракские власти пытаются их отговорить, пишет NYT. США предостерегали Иран от ответа на удары 22 июня

Американские военные и представители разведки обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном ополченцы готовятся атаковать базы США в Ираке и, возможно, в Сирии, в связи с ударами по иранским ядерным объектам, заявил The New York Times американский чиновник.

По его словам, пока эти группировки сдерживаются, а иракские власти «прилагают все усилия», чтобы отговорить их от действий против американских баз.

Госдепартамент США на этом фоне выпустил предупреждение для своих граждан по всему миру, посоветовав им проявлять повышенную осторожность из-за вероятности «демонстраций против граждан и интересов США за рубежом».

До этого CNN сообщил о том, что более 500 сотрудников и подрядчиков покинули посольство США в Ираке. 

Иран еще после начала израильских ударов пригрозил США атаками на их объекты на Ближнем Востоке в случае присоединения к операции Израиля. Иранское агентство Fars 14 июня сообщило о планируемых ударах по американским базам.

NYT узнала о повышенной готовности войск США на Ближнем Востоке
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В ночь на 22 июня США открыто вступили в конфликт и нанесли удары по важнейшим объектам иранской ядерной программы в Натанзе, Фордо и Исфахане, в том числе с применением противобункерных бомб. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что по итогам операции «Полуночный молот» США уничтожили «ядерные амбиции» Ирана, разрушив иранскую ядерную программу. Он предостерег Тегеран от ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Хегсет показал послание Трампа, в котором говорится, что любое ответное действие Ирана против США «будет встречено с силой гораздо большей», чем при ударах ночью 22 июня.

NBC сообщал, что базы и другие военные объекты США уже несколько месяцев находятся в состоянии максимальной боевой готовности. По данным телеканала, администрация Трампа готовится к ответу Ирана на удары, особенное беспокойство в Вашингтоне вызывают следующие после атак 48 часов.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что Тегеран ответит на атаки США «соответствующим образом». 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Иран Ирак Сирия военные базы Ближний Восток США
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