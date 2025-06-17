Трамп обвинил Макрона в искажении причин его отъезда с саммита G7

Трамп покинул саммит G7 на день раньше; Белый дом объяснил это ситуацией на Ближнем Востоке. Макрон в то же время заявил, что ведутся переговоры о прекращении огня между Израилем и Ираном. «Эмманюэль все путает», — заявил Трамп

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп связал свой отъезд с саммита G7 в Канаде не с работой над ирано-израильским перемирием, как предположил ранее его французский коллега Эмманюэль Макрон.

«Публичности жаждущий президент Франции Эмманюэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над «перемирием» между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. Гораздо важнее! Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда все путает», — написал Трамп в Truth Social.

Макрон ранее заявил, что ведутся переговоры о прекращении огня между Израилем и Ираном, есть «предложение о встрече», передает Reuters.

Трамп покинул саммит G7, проходящий в Канаде, на день раньше. Белый дом заявил, что это связано с «происходящим на Ближнем Востоке». Сам президент отмечал, что «должен вернуться пораньше по очевидным причинам».

The Washington Post (WP) отмечает, что перед отъездом Трамп подписал итоговое заявление саммита, где подтверждено право Израиля на самооборону, а Иран назван «основным источником региональной нестабильности и террора». Источник газеты отметил, что президент сначала не хотел подписывать документ, но сделал это после обсуждения с другими политикам и внесения правок. В частности, из него исчезла формулировка призыва к сторонам конфликта «проявлять сдержанность», пишет WP.

Из-за раннего отъезда Трампа сорвались его встречи с президентами Украины и Мексики Владимиром Зеленским и Клаудией Шейнбаум.

На саммите G7 американский лидер утверждал: «Я дал Ирану 60 дней [на заключение сделки], и они сказали нет, а на 61-й день вы видели, что произошло». В то же время в Truth Social он призвал всех покинуть Тегеран.