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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп обвинил Макрона в искажении причин его отъезда с саммита G7

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Трамп покинул саммит G7 на день раньше; Белый дом объяснил это ситуацией на Ближнем Востоке. Макрон в то же время заявил, что ведутся переговоры о прекращении огня между Израилем и Ираном. «Эмманюэль все путает», — заявил Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп связал свой отъезд с саммита G7 в Канаде не с работой над ирано-израильским перемирием, как предположил ранее его французский коллега Эмманюэль Макрон.

«Публичности жаждущий президент Франции Эмманюэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над «перемирием» между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. Гораздо важнее! Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда все путает», — написал Трамп в Truth Social.

Макрон ранее заявил, что ведутся переговоры о прекращении огня между Израилем и Ираном, есть «предложение о встрече», передает Reuters.

Трамп покинул саммит G7, проходящий в Канаде, на день раньше. Белый дом заявил, что это связано с «происходящим на Ближнем Востоке». Сам президент отмечал, что «должен вернуться пораньше по очевидным причинам».

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Политика
Дональд Трамп

The Washington Post (WP) отмечает, что перед отъездом Трамп подписал итоговое заявление саммита, где подтверждено право Израиля на самооборону, а Иран назван «основным источником региональной нестабильности и террора». Источник газеты отметил, что президент сначала не хотел подписывать документ, но сделал это после обсуждения с другими политикам и внесения правок. В частности, из него исчезла формулировка призыва к сторонам конфликта «проявлять сдержанность», пишет WP.

Из-за раннего отъезда Трампа сорвались его встречи с президентами Украины и Мексики Владимиром Зеленским и Клаудией Шейнбаум.

На саммите G7 американский лидер утверждал: «Я дал Ирану 60 дней [на заключение сделки], и они сказали нет, а на 61-й день вы видели, что произошло». В то же время в Truth Social он призвал всех покинуть Тегеран.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эмманюэль Макрон Дональд Трамп G7 Иран Израиль
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Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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