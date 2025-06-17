Трамп заявил, что должен вернуться в США «как можно скорее»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужно вернуться в Вашингтон «как можно скорее», его слова приводит CNN. Он находится на саммите G7 в Канаде.

«Я должен вернуться. Очень важно», — сказал глава Белого дома. Затем он обратился к премьер-министру Канады Марку Карни: «Отличный хозяин. Он проделал фантастическую работу». «Но вы, вероятно, видите то же, что и я. И мне нужно вернуться как можно скорее», — добавил Трамп.

В Белом доме ранее объявили, что американский лидер уедет в понедельник вечером, на день раньше. «Мне нужно вернуться пораньше по понятным причинам», — объяснил Трамп.

Госсекретарь Марко Рубио вернется в США вместе с ним, сообщает также CNN.

По данным телеканала, Трамп поручил своей команде как можно скорее встретиться с иранскими чиновниками, чтобы определить, серьезно ли Тегеран настроен на дипломатическое разрешение конфликта с Израилем.

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