NYT узнала о повышенной готовности войск США на Ближнем Востоке

Иран готов к ракетным ударам по американским базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон присоединится к израильской операции. В регионе у США около 40 тыс. военнослужащих

Американские войска на военных базах по всему Ближнему Востоку, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии, приведены в состояние повышенной готовности, сообщает The New York Times.

Всего в регионе размещено более 40 тыс. военнослужащих США.

Американские чиновники, знакомые с данными разведки, сообщили газете, что Иран готовится нанести ракетные удары по базам США, если Соединенные Штаты присоединятся к операции Израиля против этой страны. Два иранских источника это подтвердили. По их словам, в первую очередь целями станут базы в Ираке. В США полагают, что к атакам могут присоединиться проиранские группы в Ираке и Сирии.

Среди официальных лиц в США растут опасения по поводу более масштабной войны, пишет NYT. Они полагают, что если Вашингтон ударит по ядерным объектам Ирана, в том числе ключевому предприятию по обогащению урана в Фордо, поддерживаемые Тегераном хуситы возобновят атаки на суда в Красном море. Другие собеседники не исключают, что Иран может заминировать Ормузский пролив, что позволило бы заблокировать американские корабли в Персидском заливе.

Президент США Дональд Трамп по возвращении с саммита G7 в Канаде провел совещание с советниками по нацбезопасности, которое продлилось час и 20 минут. Как пишет Times of Israel, чиновники заявили, что Трамп «рассматривает все варианты», но при этом настаивают, что Вашингтон пока не принимает никакого участия в израильской операции. CBS News ранее сообщал, что США помогли Израилю перехватить ракеты, выпущенные Ираном в ответ на ее начало.

По сведениям ToI, наиболее вероятный вариант, который рассматривает Трамп — использование американских «противобункерных» бомб против объекта в Фордо. Также президент допускает возможность разрешить американским самолетам-заправщикам дозаправлять израильские боевые самолеты. CBS и Axios пишут, что республиканец не исключает возможность ударов по иранским объектам. В Израиле ждут, что США примут «правильное решение», передавал «12 канал».

Сам Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции и назвал верховного лидера аятоллу Али Хаменеи «легкой мишенью», в то же время отметив, что Вашингтон пока не собирается его убивать. Ранее он не раз обещал не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.