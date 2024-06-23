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Политика ,  
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В Севастополе при отражении ракетной атаки пострадали 14 человек

Севастополь
Севастополь (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Севастополе 14 человек получили ранения при отражении атаки с воздуха, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Среди пострадавших — двое детей.

«Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне», — сообщил губернатор.

Осколочные ранения в районе Учкуевки получили 12 человек. Еще двое ранены в Любимовке. Кроме того, на Северной стороне произошло «небольшое возгорание» жилого дома, а в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес.

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Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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