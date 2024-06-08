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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил об уничтожении морского дрона в Севастополе

Развожаев сообщил об уничтожении безэкипажного катера в Севастополе
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор заявил, что «громкие звуки» близ Стрелецкой бухты связаны с отражением атаки безэкипажного катера, который был уничтожен на внешнем рейде. Гражданская инфраструктура не пострадала, уточнил он

Российский флот уничтожил на внешнем рейде в Севастополе безэкипажный катер, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Так он объяснил «громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты».

По данным спасательной службы города, гражданская инфраструктура не получила повреждений, уточнил Развожаев.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации», — написал он в телеграм-канале.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении в юго-западной части акватории Черного моря двух морских дронов ВМС Украины, следовавших в сторону Крыма. Еще один украинский безэкипажный катер, который направлялся в Крым, был уничтожен 29 мая, сообщало ведомство.

16 мая в западной части акватории обнаружили и уничтожили 11 морских беспилотников, заявляло министерство.

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Михаил Развожаев Севастополь беспилотники
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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