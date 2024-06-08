Развожаев сообщил об уничтожении морского дрона в Севастополе

Губернатор заявил, что «громкие звуки» близ Стрелецкой бухты связаны с отражением атаки безэкипажного катера, который был уничтожен на внешнем рейде. Гражданская инфраструктура не пострадала, уточнил он

Российский флот уничтожил на внешнем рейде в Севастополе безэкипажный катер, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Так он объяснил «громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты».

По данным спасательной службы города, гражданская инфраструктура не получила повреждений, уточнил Развожаев.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации», — написал он в телеграм-канале.

Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении в юго-западной части акватории Черного моря двух морских дронов ВМС Украины, следовавших в сторону Крыма. Еще один украинский безэкипажный катер, который направлялся в Крым, был уничтожен 29 мая, сообщало ведомство.

16 мая в западной части акватории обнаружили и уничтожили 11 морских беспилотников, заявляло министерство.