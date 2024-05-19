Глава Севастополя рассказал о поврежденных домах после ракетной атаки
В Севастополе повреждены несколько жилых домов в результате ракетной атаки, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, практически все упавшие осколки и суббоеприпасы убрали для дальнейшего обследования. Он также призвал жителей города не подходить и не трогать суббоеприпасы в случае их нахождения. Оценка ущерба продолжается, добавил губернатор.
В ночь на 19 мая Развожаев сообщал об отражении ракетной атаки, средства ПВО работали с 0:19 по 1:18 мск. Он со ссылкой на данные городской спасательной службы утверждал об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры.
Движение по Крымскому мосту перекрывали почти на один час.
сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и уничтожили один дрон. Еще три беспилотника перехватили над Белгородской областью, 57 — над Краснодарским краем.
В ночь на 17 мая Севастополь также подвергся массированной атаке беспилотников. Минобороны отчитывалось о перехвате 51 дрона над Крымом. В городе возникли перебои с энергоснабжением, из-за чего отменили занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах.
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