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Военная операция на Украине ,  
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Глава Севастополя рассказал о поврежденных домах после ракетной атаки

Губернатор Развожаев: в Севастополе повреждены жилые дома после ракетной атаки
Сюжет
Военная операция на Украине
Ряд жилых домов в Севастополе повреждены из-за атаки в ночь на 19 мая, пострадавших нет, сообщил губернатор. По данным Минобороны, над Крымом сбили девять ракет ATACMS и уничтожили один беспилотник
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе повреждены несколько жилых домов в результате ракетной атаки, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, практически все упавшие осколки и суббоеприпасы убрали для дальнейшего обследования. Он также призвал жителей города не подходить и не трогать суббоеприпасы в случае их нахождения. Оценка ущерба продолжается, добавил губернатор.

В ночь на 19 мая Развожаев сообщал об отражении ракетной атаки, средства ПВО работали с 0:19 по 1:18 мск. Он со ссылкой на данные городской спасательной службы утверждал об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры.

Движение по Крымскому мосту перекрывали почти на один час.

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Политика
Вид на Севастополь
По данным Минобороны России, за ночь над Крымом сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и уничтожили один дрон. Еще три беспилотника перехватили над Белгородской областью, 57 — над Краснодарским краем.

В ночь на 17 мая Севастополь также подвергся массированной атаке беспилотников. Минобороны отчитывалось о перехвате 51 дрона над Крымом. В городе возникли перебои с энергоснабжением, из-за чего отменили занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах.

Глава Севастополя рассказал о поврежденных домах после ракетной атаки
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Россия Украина Севастополь Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

Недвижимость

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