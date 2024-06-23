В Севастополе сработала ПВО

Севастопольцев предупреждают об опасности пребывания на открытом пространстве из-за осколков

Севастополь (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Севастополе силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он в телеграм-канале.

Он предупредил местных жителей, что им не нужно находиться на открытом пространстве. «Основную опасность представляют осколки», — пояснил губернатор.

Около 12 часов дня оперштаб доложил о временном перекрытии Крымского моста. Спустя 20 минут мост открыли для проезда машин.

21 июня Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников. Губернатор Развожаев сообщил, что были сбиты четыре дрона. По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили над Крымом и над Черным морем 70 дронов. Кроме того, силы морской авиации Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря, отметили в ведомстве.