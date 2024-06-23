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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе сработала ПВО

Развожаев: в Севастополе работает ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Севастопольцев предупреждают об опасности пребывания на открытом пространстве из-за осколков
Севастополь
Севастополь (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Севастополе силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он в телеграм-канале.

Он предупредил местных жителей, что им не нужно находиться на открытом пространстве. «Основную опасность представляют осколки», — пояснил губернатор.

Около 12 часов дня оперштаб доложил о временном перекрытии Крымского моста. Спустя 20 минут мост открыли для проезда машин.

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21 июня Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников. Губернатор Развожаев сообщил, что были сбиты четыре дрона. По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили над Крымом и над Черным морем 70 дронов. Кроме того, силы морской авиации Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря, отметили в ведомстве.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Севастополь Крым ПВО Михаил Развожаев

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Переводы физлицам
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