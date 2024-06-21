Военные уничтожили 120 дронов за ночь

Над Крымом уничтожили 70 дронов, над Кубанью — 43, еще один — над Волгоградской областью, сообщило Минобороны. Также уничтожили шесть морских беспилотников в Черном море. В Краснодарском крае пострадали четверо, один погиб

Военнослужащие во время работы зенитного ракетного комплекса (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

За ночь военные уничтожили в общей сложности 120 беспилотников, сообщило Минобороны.

Дежурные средства ПВО перехватили 70 дронов над Крымом и над Черным морем, 43 — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской областью. Кроме того, силы морской авиации Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.

Власти Краснодарского края заявили о массированной атаке дронов на Темрюкский, Ейский и Северский районы. В поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотника упали на гостиницу, никто не пострадал, постояльцев эвакуировали. В поселке Афипском Северского района ПВО сбили беспилотники, разрушений нет. В Ейском районе не было пострадавших среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры.

Позже власти сообщили о четырех пострадавших в результате падения обломков дронов в Краснодаре. Повреждения получили здания автовокзала «Южный» и котельная. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что сотрудник котельной погиб.

О четырех сбитых беспилотниках над Севастополем сообщал губернатор Михаил Развожаев. Пострадавших и разрушений объектов не было, в районе Монастырского шоссе в результате падения обломков дронов загорелась трава, уточнил он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о сбитом дроне самолетного типа над Клинцовским районом. Пострадавших и разрушений не было.