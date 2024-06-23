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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ атаковали Грайворон дронами

Гладков: в Грайвороне при атаке дрона погиб человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Три украинских дрона-камикадзе атаковали город Грайворон в Белгородской области, один из них нанес удар по парковке возле многоквартирного дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате погиб человек, еще трое получили ранения. Один мужчина получил переломы костей лица и закрытую черепно-мозговую травму, у второго  ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма. Их доставили в больницу. Также пострадала женщина, она отказалась от госпитализации.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, ТАСС писал, что в городе прозвучали взрывы.

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Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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