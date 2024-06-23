ВСУ атаковали Грайворон дронами
Три украинских дрона-камикадзе атаковали город Грайворон в Белгородской области, один из них нанес удар по парковке возле многоквартирного дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате погиб человек, еще трое получили ранения. Один мужчина получил переломы костей лица и закрытую черепно-мозговую травму, у второго ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма. Их доставили в больницу. Также пострадала женщина, она отказалась от госпитализации.
Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, ТАСС писал, что в городе прозвучали взрывы.
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