ВСУ атаковали Грайворон дронами

Гладков: в Грайвороне при атаке дрона погиб человек

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Три украинских дрона-камикадзе атаковали город Грайворон в Белгородской области, один из них нанес удар по парковке возле многоквартирного дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате погиб человек, еще трое получили ранения. Один мужчина получил переломы костей лица и закрытую черепно-мозговую травму, у второго ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма. Их доставили в больницу. Также пострадала женщина, она отказалась от госпитализации.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, ТАСС писал, что в городе прозвучали взрывы.

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