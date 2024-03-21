Глава Грайворона призвал жителей города уезжать в Ярославскую область

На фоне регулярных обстрелов и попытках атак диверсантов власти призывают жителей белгородского приграничья выезжать в безопасные места. Глава Грайворона призвал людей «принять правильное решение»

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Ситуация в Грайворонском городском округе, расположенном у границы с Украиной, остается напряженной, сообщил глава города Геннадий Бондарев.

«Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа. Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев. Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд», — написал он.

Накануне в Грайвороне при обстреле погибли два человека.

Грайворон расположен в Белгородской области, в считанных километрах от границы с Украиной, от которой его отделяет село Козинки. В 2021 году в городе жили 6179 человек.

С призывом эвакуироваться из приграничных районов ранее выступил и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Дорогие друзья, убедительно прошу вас прислушаться к нашим доводам, пойти навстречу и на время покинуть свои дома. Безусловно, будем обеспечивать безопасность и сохранность имущества, которое вы оставляете», — сказал он в обращении 19 марта.

С 21 марта оставшимся в своих домах жителям Грайворона и других приграничных населенных пунктов начинают выдавать продуктовые наборы. Гладков объяснял это сбоями в работе магазинов.

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