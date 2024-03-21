 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава Грайворона призвал жителей города уезжать в Ярославскую область

Глава Грайворона Бондарев призвал жителей города уезжать в Ярославскую область
На фоне регулярных обстрелов и попытках атак диверсантов власти призывают жителей белгородского приграничья выезжать в безопасные места. Глава Грайворона призвал людей «принять правильное решение»
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Ситуация в Грайворонском городском округе, расположенном у границы с Украиной, остается напряженной, сообщил глава города Геннадий Бондарев.

«Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа. Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев. Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд», — написал он.

Накануне в Грайвороне при обстреле погибли два человека.

Грайворон расположен в Белгородской области, в считанных километрах от границы с Украиной, от которой его отделяет село Козинки. В 2021 году в городе жили 6179 человек.

С призывом эвакуироваться из приграничных районов ранее выступил и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Дорогие друзья, убедительно прошу вас прислушаться к нашим доводам, пойти навстречу и на время покинуть свои дома. Безусловно, будем обеспечивать безопасность и сохранность имущества, которое вы оставляете», — сказал он в обращении 19 марта.

С 21 марта оставшимся в своих домах жителям Грайворона и других приграничных населенных пунктов начинают выдавать продуктовые наборы. Гладков объяснял это сбоями в работе магазинов.

Гладков объявил об эвакуации 9 тыс. детей из Белгородской области
Политика
Вячеслав Гладков (в центре)

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Материал дополняется.

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Теги
Грайворон Белгородская область
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 20 мар, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 20 мар, 17:11
Прокуратура сочла слишком мягким наказание для актера из «Слова пацана» Общество, 11:35
Coinbase запустит торги фьючерсами на Dogecoin, Litecoin и Bitcoin Cash Крипто, 11:33
В число инвесторов «Точки» вошли VK и 1C Финансы, 11:30
«Это все у нас разбито»: «Белгород арена» и дома после обстрела Политика, 11:12
Акции Micron взлетели на 18% на ожиданиях роста из-за развития ИИ Инвестиции, 11:08
Глава Грайворона призвал жителей города уезжать в Ярославскую область Политика, 11:08
Пять человек пострадали из-за обстрела Белгорода Политика, 11:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Компании столкнулись с парадоксальными проверками ФТС. Что происходит Pro, 11:05
Что такое договор мены недвижимости и как его составить Недвижимость, 11:04
В Забайкальском крае 10 вагонов поезда сошли с рельсов Общество, 11:00
В ЖК «Преображенская площадь» стартовали продажи второй очереди Компании, 11:00
США не смогли установить боевой лазер на самолеты AC-130 Технологии и медиа, 11:00
Чернышенко фразой «практически никто не сможет» оценил шанс россиян на ОИ Спорт, 10:55
Вице-спикер Думы пообещал уничтожить всех французских солдат на Украине Политика, 10:52