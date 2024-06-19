По городу Грайворон ударили два украинских дрона-камикадзе

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Два украинских дрона-камикадзе ударили по районному центру Грайворон в Белгородской области, еще одна атака дронов произошла в поселке Прилесье в Краснояружском районе. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Всего из-за атаки дронов в Грайворонском городском округе и Краснояружском районе были повреждены девять автомобилей и сгорел один микроавтобус. Один из дронов повредил административное здание и магазин в Грайвороне.

В селе Безымено Грайворонского района в результате атаки дронов была повреждена крыша частного дома.

19 июня 2024 года в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность сначала в 8:31, она продлилась 16 минут, до 8:47 мск. Затем в 10:59, она продлилась до 12:05 мск. В 12:40 мск снова объявили о ракетной опасности, сигнал отменили в 12:56 мск.