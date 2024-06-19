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Военная операция на Украине ,  
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По городу Грайворон ударили два украинских дрона-камикадзе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два украинских дрона-камикадзе ударили по районному центру Грайворон в Белгородской области, еще одна атака дронов произошла в поселке Прилесье в Краснояружском районе. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Всего из-за атаки дронов в Грайворонском городском округе и Краснояружском районе были повреждены девять автомобилей и сгорел один микроавтобус. Один из дронов повредил административное здание и магазин в Грайвороне.

В селе Безымено Грайворонского района в результате атаки дронов была повреждена крыша частного дома.

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Белгородская область Грайворон дроны Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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