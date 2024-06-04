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Военная операция на Украине ,  
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Экс-командующий США в Европе объяснил запрет на удары ATACMS по России

Генерал Бен Ходжес связал запрет на удары ATACMS по России со страхом
Сюжет
Военная операция на Украине
Запрет на удары ATACMS по территории России обусловлен «чрезмерным страхом» США, приоритет их политики — управление эскалацией, заявил экс-командующий американской армией. Москва предупреждала об «опасных последствиях» таких атак
Бен Ходжес
Бен Ходжес (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Вашингтон запретил Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России из-за «чрезмерного страха» эскалации конфликта, заявил в интервью Newsweek бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Приоритетом является управление эскалацией», — сказал он, добавив, что выступает за разрешение Украине наносить удары по ключевым российским объектам с помощью ATACMS.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Дальность ее применения — до 300 км. Ракеты производит американская компания Lockheed Martin.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине, который в том числе предусматривал передачу ATACMS. Reuters, Politico и AP сообщали о тайной отправке «значительного количества» ракет в марте и применении их Киевом.

На прошлой неделе Байден разрешил Украине вести ответный огонь американским оружием по российским войскам у границ Харьковской области. В Белом доме подчеркивали, что политика Вашингтона в отношении запрета на использование ATACMS для дальних ударов вглубь России не изменилась.

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Фото:Минобороны РФ

В Республиканской партии раскритиковали это решение Байдена. Newsweek пишет, что члены партии выступили с открытым письмом за снятие ограничений на использование предоставленного США оружия «против любых законных военных целей в России, а не только вдоль границы под Харьковом».

Москва осуждает любую помощь Запада Украине. В Кремле отмечали, что разрешение Вашингтона на удары по России американским оружием свидетельствует о его вовлеченности в конфликт и «опасно своими последствиями». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что «никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий» в зоне военных действий.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США ATACMS
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