Экс-командующий США в Европе объяснил запрет на удары ATACMS по России
Вашингтон запретил Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России из-за «чрезмерного страха» эскалации конфликта, заявил в интервью Newsweek бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.
«Приоритетом является управление эскалацией», — сказал он, добавив, что выступает за разрешение Украине наносить удары по ключевым российским объектам с помощью ATACMS.
ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Дальность ее применения — до 300 км. Ракеты производит американская компания Lockheed Martin.
24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине, который в том числе предусматривал передачу ATACMS. Reuters, Politico и AP сообщали о тайной отправке «значительного количества» ракет в марте и применении их Киевом.
На прошлой неделе Байден разрешил Украине вести ответный огонь американским оружием по российским войскам у границ Харьковской области. В Белом доме подчеркивали, что политика Вашингтона в отношении запрета на использование ATACMS для дальних ударов вглубь России не изменилась.
В Республиканской партии раскритиковали это решение Байдена. Newsweek пишет, что члены партии выступили с открытым письмом за снятие ограничений на использование предоставленного США оружия «против любых законных военных целей в России, а не только вдоль границы под Харьковом».
Москва осуждает любую помощь Запада Украине. В Кремле отмечали, что разрешение Вашингтона на удары по России американским оружием свидетельствует о его вовлеченности в конфликт и «опасно своими последствиями». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что «никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий» в зоне военных действий.
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