Обвиняемые во вмешательстве в Сент-Питерсберге попали под санкции США

В апреле Минюст США назвал Попова и Суходолова офицерами ФСБ и обвинил их в тайном финансировании кандидатов на выборах в США, в том числе в Сент-Питерсберге (штат Флорида). Теперь против россиян ввели санкции

Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Власти США внесли в санкционный список двух граждан России, говорится в сообщении Управления по контролю над иностранными активами Минфина США.

В список попали Егор Попов, 1992 года рождения, и Алексей Суходолов, 1974 года рождения.

В апреле Минюст США назвал Попова и Суходолова офицерами ФСБ и обвинил их в тайном финансировании кандидатов на выборах в Сент-Питерсберге (штат Флорида). Тогда же под подозрения Минюста попал президент антиглобалистского движения России Александр Ионов. По версии ведомства, Ионов в период с ноября 2014-го по июль 2022 года участвовал в «иностранной кампании вредоносного влияния», направленной против США, а Суходолов и Попов контролировали его из Москвы.

В Вашингтоне считают, что они завербовали членов Африканской народно-социалистической партии во Флориде, Black Hammer Party в Джорджии и еще одной неназванной политической партии в Калифорнии, чтобы те «действовали как незарегистрированные незаконные агенты российского правительства, сеяли раздор и распространяли пророссийскую пропаганду». Четверо обвиняемых по этому делу американских граждан — члены этих партий.

В обвинительном заключении говорится, что россияне также участвовали в тайном финансировании определенных кандидатов на местные выборы в Сент-Питерсберге в 2019 году. Как утверждает Минюст, Попов прямо называл эту работу от имени ФСБ «нашей избирательной кампанией», а Ионов называл кандидата «кандидатом, которого мы курируем». В совокупности обвинений Ионову, Суходолову и Попову грозит до пяти лет лишения свободы, американцам — до десяти лет заключения.

США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы с 2016 года, когда на президентских выборах победил Дональд Трамп. В 2017 году американская разведка опубликовала доклад на эту тему, в котором говорилось, что «с высокой долей уверенности» президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента. В Кремле содержащиеся в докладе обвинения сочли голословными.

Сам экс-президент США неоднократно называл такие сообщения «фейковыми новостями» и «охотой на ведьм». Владимир Путин говорил, что одной из целей обвинений в адрес Трампа является введение санкций против России.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о сговоре и вмешательстве в выборы, не нашел доказательств для связей штаба Трампа с Москвой. Однако он пришел к выводу, что Россия все-таки вмешивалась в выборы, чтобы помочь Трампу и обострить напряженность в американском обществе. Россия отвергла и это обвинение. В июне этого года другой спецпрокурор Джон Дарем также заявил, что доказательств о сговоре Трампа с российскими спецслужбами найдено не было.