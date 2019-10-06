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Путин назвал цель обвинений Трампа в сговоре с Россией

Санкции были введены на основании предположения о сговоре президента США Дональда Трампа с Москвой и послужили предлогом для сдерживания России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия», передает ТАСС.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что сговора не было, но ограничения против России не были отменены, напомнил Путин. «Это был предлог для того, чтобы сдерживать нас. С другой стороны — чтобы оказать давление на Трампа. Те, кто это делает, не смотрят даже на один шаг вперед», — сказал он.

Спецслужбы США обвинили российские власти во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, с мая 2017 года началось расследование, которое курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний не нашел доказательств сговора между командой Трампа и Москвой, но заявил, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году.

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Трамп назвал «умной» идею наладить отношения с Россией

Сам президент США заявил, что хотел бы развивать отношения с Россией, потому что это будет «умным решением». «Все дело Мюллера о вмешательстве России было мусором. Можете Путина спросить», — сказал Трамп, отметив при этом, что никто не вел себя «жестче» с Москвой, нежели он.

Теги: Роберт Мюллер, Владимир Путин, вмешательство в выборы
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