Спецпрокурор не нашел доказательств сговора Трампа с Россией на выборах

Спецпрокурор Дарем: доказательств сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году не было

Доказательств сговора Трампа и российских спецслужб перед выборами в США в 2016 году нет, заявил спецпрокурор Дарем. Ранее он опубликовал доклад, в котором раскритиковал работу ФБР и заявил, что расследование не стоило начинать

Джон Дарем (Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Доказательства сговора Дональда Трампа с российскими спецслужбами перед выборами президента США в 2016 году, которые он выиграл, не удалось получить, объявил спецпрокурор Джон Дарем, участвовавший в расследовании. Это заявление он сделал на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей.

«Разумеется, есть информация в докладе, который был подготовлен [бывшим] директором [ФБР Робертом] Мюллером, и тому подобное. Однако что касается сговора, то мне ни о каком [сговоре] не известно», — заявил Дарем.

Что касается доказательств, что Трамп причастен к кибератакам, приведшим к утечке конфиденциальной переписки и документов его оппонента на выборах Хиллари Клинтон, то спецпрокурор заявил, что он не расследовал этот случай. Кибератаку связывают с российскими хакерами.

В середине мая Дарем опубликовал отчет, в котором заключил, что ФБР не следовало начинать полноценное расследование связей Трампа с российскими спецслужбами. Автор утверждает, что ФБР использовало «необработанные, не проанализированные и неподтвержденные разведданные», чтобы начать расследование.

В отчете также говорится, что некоторые вовлеченные в дело сотрудники имели «предрасположенность начать расследование в отношении Трампа». Специальный прокурор, однако, не рекомендовал выдвигать никаких новых обвинений против участвовавших в расследовании или делать «кардинальные изменения» в процедуре, по которой ФБР ведет политически мотивированные дела.

Вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, на которых победил Трамп, и его предполагаемая связь с российскими спецслужбами обсуждается давно. В 2017 году американская разведка опубликовала доклад на эту тему. Разведка «с высокой долей уверенности» считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. В Кремле содержащиеся в докладе обвинения сочли голословными.

Сам экс-президент США неоднократно называл такие сообщения «фейковыми новостями» и «охотой на ведьм». Владимир Путин заявил, что одной из целей обвинений в адрес Трампа является введение санкций против России.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о сговоре и вмешательстве в выборы, не нашел доказательств для этих подозрений, о чем заявил в 2019 году. Однако он пришел к выводу, что Россия все-таки вмешивалась в выборы, чтобы помочь Трампу и обострить напряженность в американском обществе. Россия отвергла и это обвинение.

Новый виток в деле Трампа происходит на фоне намерений вновь участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Против него уже ведут судебное разбирательство по обвинению в налоговых нарушениях и уголовное расследование из-за незаконного хранения секретных документов.