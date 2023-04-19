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США обвинили «антиглобалиста» и офицеров ФСБ во «вредоносном влиянии»

Минюст США обвинил троих россиян во «вредоносном влиянии» в интересах Кремля и ФСБ
США обвинили президента антиглобалистского движения Александра Ионова и двух офицеров ФСБ в проведении «кампании вредоносного влияния», распространении пропаганды и попытке вмешаться в выборы. Ионов находится под санкциями
Здание&nbsp;Минюста Соединенных Штатов
Здание Минюста Соединенных Штатов (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Власти американского штата Флорида обвинили троих россиян и четверых граждан США в проведении информационной кампании по оказанию влияния в интересах правительства России и ФСБ, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов. В деле фигурируют президент антиглобалистского движения России Александр Ионов и офицеры ФСБ Алексей Суходолов и Егор Попов.

Как утверждают в Минюсте, Ионов в период с ноября 2014 по июль 2022 года участвовал в «иностранной кампании вредоносного влияния», направленной против США, а Суходолов и Попов контролировали его из Москвы. По данным ведомства, они завербовали членов Африканской народно-социалистической партии во Флориде, Black Hammer Party в Джорджии и еще одной неназванной политической партии в Калифорнии, чтобы те «действовали как незарегистрированные незаконные агенты российского правительства, сеяли раздор и распространяли пророссийскую пропаганду». Четверо обвиняемых по этому делу американских граждан — члены этих партий.

В обвинительном заключении говорится, что россияне также участвовали в тайном финансировании определенных кандидатов на местные выборы в городе Санкт-Петербург (штат Флорида) в 2019 году. Как утверждает Минюст, Попов прямо называл эту работу от имени ФСБ «нашей избирательной кампанией», а Ионов называл кандидата «кандидатом, которого мы курируем».

Ионову, Суходолову и Попову грозит до пяти лет лишения свободы, американцам — до десяти лет заключения. Россия ранее не раз отрицала обвинения во вмешательстве в американские выборы и называла их безосновательными.

Кроме того, сообщает Минюст, в Вашингтоне в рамках отдельного дела, подробности которого не разглашаются, россиянку Наталью Бурлинову обвинили «в сговоре с сотрудником ФСБ с целью действовать в качестве незаконного агента России в США». Бурлинова — президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив — «Креативная дипломатия»; в июле 2022 года она вместе с Ионовым попала под американские санкции.

Ионов среди прочего известен жалобами на издания «Медуза» и The Bell, после которых Минюст признал их иноагентами. Позднее «Медуза» также получила статус нежелательной организации. В 2016 году движение Ионова организовало в Москве конференцию «Диалог наций», на которую были приглашены, например, представители «Националистического движения Техаса», сепаратисты из Каталонии, с Гавайев, из стран Латинской Америки, а также делегаты ДНР и ЛНР.

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В марте Минюст США сообщил, что американские власти обвинили россиянина Сергея Черкасова, который отбывает тюремное заключение в Бразилии за мошенничество, в работе в интересах разведки России под бразильским именем Виктор Мюллер Феррейра. Ему, в частности, инкриминируются работа на иностранную разведку, мошенничество с визами и банковское мошенничество.

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Теги
Яна Ломакина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США Минюст США ФСБ Флорида
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