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Кремль усомнился в поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине

Песков отметил, что у России и Турции партнерские отношения, основанные на взаимовыгоде и готовности сторон обсуждать «самые нелегкие проблемы». FP писал, что Анкара поставила Киеву кассетные боеприпасы в ноябре 2022-го
Дрон Bayraktar
Дрон Bayraktar (Фото: Paulius Peleckis / imago-images.de / Global Look Press)

Говорить о достоверности публикаций о поставках Турцией Украине кассетных боеприпасов сложно, Москва следит за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем, — сказал Песков.

Он отметил, что Россия в курсе поставок Украине турецких дронов Bayraktar и напомнил, что у Турции есть обязательства, как у страны — члена НАТО, а также собственные двухсторонние отношения.

«Но одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы», — добавил Песков.

О поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине ранее со ссылкой на источники сообщил журнал Foreign Policy. По его данным, речь идет о боеприпасах, изготовленных во времена холодной войны по соглашению с США. Боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники, а США не могут экспортировать их из-за «высокого уровня брака». По данным FP, поставки прошли в ноябре, Анкара долго пыталась скрыть факт передачи боеприпасов. При этом Турция была единственной страной, у которой имеются данные боеприпасы, кроме США.

Турция не является участницей Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление. Эксперты, опрошенные FT, опасаются, что их применение может усугубить проблему с разминированием территорий Украины в будущем: кассетные боеприпасы хаотично разлетаются при выстреле, а также часто не разрываются, указывает издание.

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Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия Украине, утверждая, что это способствует затягиванию конфликта, а не его разрешению. В Москве заявляли, что подобное вооружение будет легитимной целью для российских военных.

Теги
Дмитрий Песков кассетные боеприпасы Украина Турция
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