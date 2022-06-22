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Военная операция на Украине ,  
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Во Франции исключили ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС

Министр-делегат по европейским делам подчеркнул, что в Брюсселе существует консенсус по вопросу членства Украины в Евросоюзе, но это длительный процесс. Клеман Бон подчеркнул, что Киев должен выполнить некоторые условия
Фото: Peter Andrews / Reuters
Фото: Peter Andrews / Reuters

Ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС и других привилегий для Киева в этом процессе не будет, заявил в эфире Europe 1 министр-делегат по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон. Он отметил, что вопрос членства Украины является предметом «полного консенсуса» среди государств Евросоюза.

«Это будет подтверждено [на саммите ЕС] в четверг и пятницу, — сказал он. — Процесс длительный, Украина не станет членом Евросоюза завтра утром». Для вступления в ЕС необходимо, чтобы на территории страны прекратились боевые действия, отметил Бон. Кроме того, Украина должна развивать демократические институты и рыночную экономику и бороться с коррупцией.

«Это займет время, но мы подаем сигнал о готовности [принять Украину]», — подытожил министр.

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Фото:Шах Айвазов / AP

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз спустя несколько дней после начала российской военной операции. В начале мая Киев передал ЕС последнюю часть анкеты для получения статуса кандидата.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата. Глава органа Урсула фон дер Ляйен указала, что украинские власти выполнили 70% рекомендаций ЕС по реформам в отношении меньшинств и приняли жесткие законы против олигархов. Теперь этот статус должен быть утвержден на саммите 23–24 июня.

В ЕК предупредили, что статус может быть отозван, если Киев среди прочего не усилит борьбу с коррупцией и не продолжит реформировать законодательство, касающееся меньшинств.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Брюссель не имеет права «после стольких недель военных действий» попросить Киев «прийти позже», но отмечал, что вступление Украины в ЕС потребует времени.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЕС Евросоюз Франция Украина

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