Путин на саммите БРИКС предложил способ выйти из кризиса

Владимир Путин на саммите БРИКС: выход из кризиса возможен только путем честной кооперации

Владимир Путин на XIV саммите БРИКС (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Выход из кризиса, к которому привели макроэкономические ошибки западных стран, возможен только с помощью честной и взаимовыгодной кооперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике», — сказал президент.

С 2014 года, в ответ на вхождение Крыма в состав России, США и страны ЕС неоднократно вводили санкции против российской экономики и руководства.

После 24 февраля 2022 года, когда Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, западные страны ввели еще более жесткие санкции. В частности, были заморожены зарубежные активы Банка России, а ряд крупных российских банков, включая ВТБ и Сбербанк, были отключены от системы SWIFT. В последний, шестой пакет санкций ЕС, вошло эмбарго на ввоз российской нефти и нефтепродуктов, а также запрет на содействие поставкам в третьи страны.

Ранее Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что западные страны «цепляются за тени прошлого» и по-прежнему верят в свое экономическое и политическое доминирование в мире. Однако, по мнению российского президента, это больше не так. «Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет, как и прежде. Не будет», — сказал Путин.

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По оценкам экономистов, по итогам 2022 года под влиянием санкций ВВП России сократится до 18% в зависимости от сценария санкций. При действующих санкциях — на 4%. При втором сценарии (развитые страны целиком прекращают поставки в Россию) — на 10%. Наконец, в третьем сценарии полное прекращение импорта в Россию приводит к сокращению ВВП на 18%.