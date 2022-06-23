Путин на саммите БРИКС предложил способ выйти из кризиса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 16:10
ВЭБ заявил о готовности продать ЦСКА «качественному инвестору» Спорт, 19:48
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 19:46
Российские клубы отстранили от гандбольной Лиги чемпионов 2022/23 Спорт, 19:44
Суд в Чехии отказал в экстрадиции россиянина Франчетти на Украину Политика, 19:44
Ozon начал продавать товары параллельного импорта Бизнес, 19:34
Майгуров заявил об обиде после выборов главы Союза биатлонистов России Спорт, 19:26
Криштиану Роналду выпустит NFT на платформе Binance Крипто, 19:08
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 19:05
Голова Геракла и зубы древних людей: что нашли возле греческого острова Социальная экономика, 19:00
Боррель исключил транзитную блокаду Калининградской области Политика, 19:00
В РФС назвали неоднозначным решение провести Суперкубок в Петербурге Спорт, 18:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:55
Организаторы Евровидения окончательно отказались от конкурса на Украине Общество, 18:55
Директор назвал дату прощания с Юрием Шатуновым Общество, 18:51

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  

Путин на саммите БРИКС предложил способ выйти из кризиса

Владимир Путин на саммите БРИКС: выход из кризиса возможен только путем честной кооперации
Владимир Путин на&nbsp;XIV саммите БРИКС (в режиме видеоконференции)
Владимир Путин на XIV саммите БРИКС (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Выход из кризиса, к которому привели макроэкономические ошибки западных стран, возможен только с помощью честной и взаимовыгодной кооперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике», — сказал президент.

Саммит БРИКС с участием Путина. Видео
Политика

С 2014 года, в ответ на вхождение Крыма в состав России, США и страны ЕС неоднократно вводили санкции против российской экономики и руководства.

После 24 февраля 2022 года, когда Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, западные страны ввели еще более жесткие санкции. В частности, были заморожены зарубежные активы Банка России, а ряд крупных российских банков, включая ВТБ и Сбербанк, были отключены от системы SWIFT. В последний, шестой пакет санкций ЕС, вошло эмбарго на ввоз российской нефти и нефтепродуктов, а также запрет на содействие поставкам в третьи страны.

ЕС ввел против России пакет санкций с нефтяным эмбарго. Что в него вошло
Экономика
Фото:Kostis Ntantamis / РИА Новости

Ранее Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что западные страны «цепляются за тени прошлого» и по-прежнему верят в свое экономическое и политическое доминирование в мире. Однако, по мнению российского президента, это больше не так. «Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет, как и прежде. Не будет», — сказал Путин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть
Кейсы
Pro
Россияне стали меньше покупать. Как подстраивается к этому e-commerce
Инструкции
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи

По оценкам экономистов, по итогам 2022 года под влиянием санкций ВВП России сократится до 18% в зависимости от сценария санкций. При действующих санкциях — на 4%. При втором сценарии (развитые страны целиком прекращают поставки в Россию) — на 10%. Наконец, в третьем сценарии полное прекращение импорта в Россию приводит к сокращению ВВП на 18%.

Теги
Владимир Путин кризис мировая экономика БРИКС

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Страны БРИКС призвали к реформе Совбеза ООН и ВТО
Политика
Страны БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной
Политика
Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter