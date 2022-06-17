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ПМЭФ-2022 ,  
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Путин заявил, что «как прежде» не будет

По словам главы государства, власти западных стран «цепляются за тени прошлого» и полагают, что доминирование Запада — «неизменная величина». «Вечного ничего не бывает», — сказал Путин

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Происходящие в мире изменения носят фундаментальный характер, как прежде уже не будет, сказал президент Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании ПМЭФ. РБК ведет трансляцию.

«Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет, как и прежде. Не будет», — сказал Путин.

По его словам, изменения носят фундаментальный, «поворотный и неумолимый» характер.

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Однако, по мнению главы государства, правящие элиты западных стран пребывают в этих иллюзиях, не хотят замечать очевидных вещей и «цепляются за тени прошлого». «Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике — величина неизменная, вечная», — отметил Путин, подчеркнув, что «вечного ничего не бывает». По мнению президента, партнеры России отрицают реальность и пытаются противодействовать ходу истории.

Российские власти и ранее говорили, что по-прежнему уже не будет. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посоветовал забыть о том, что «можно, как в страшном детском сне, резко открыть глаза и вернуться в состояние, в котором мы были до этого. По его мнению, «тотальная гибридная война» против России «не закончится ни завтра, ни послезавтра».

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина указала, что внешние условия, в которых работает российская экономика, вероятно, изменились навсегда.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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