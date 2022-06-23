Страны БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной

На саммите члены БРИКС обсудили гуманитарную ситуацию на Украине и выразили поддержку усилиям ООН и Красного Креста по оказанию гумпомощи

Трансляция саммита БРИКС в Пекине, Китай (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Международный клуб БРИКС поддерживает переговоры между Россией и Украиной, а также усилия ООН по мирному урегулированию. Об этом говорится в декларации, опубликованной по итогам саммита объединения, проведенного под председательством Китая.

«Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной. Мы обсудили также озабоченности в связи с гуманитарной обстановкой на Украине и вокруг нее и выразили поддержку усилиям генерального секретаря ООН, учреждений системы ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с руководящими принципами гуманности, нейтралитета и беспристрастности, установленными резолюцией 46/182 Генеральной ассамблеи ООН», — говорится в декларации.

В группу БРИКС помимо России входят Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка.

Российско-украинские мирные переговоры приостановились в середине мая. Москва возлагает ответственность за их прекращение на Киев, а также на его западных партнеров. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна вернется к переговорам после прекращения боевых действий.

Глава нацразведки США Эврил Хейнс в середине мая указывала, что Вашингтон не видит перспектив для успешных переговоров России и Украины в ближайшее время. По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, Россия пойдет на «серьезные переговоры» с Украиной, если поймет, что не может сломать ее оборону. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «в какой-то момент» Зеленскому придется вести диалог с Россией.