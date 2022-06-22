Bloomberg узнал о планах Индии препятствовать заявлениям БРИКС против США
Индия намерена «сопротивляться» усилиям председателя КНР Си Цзиньпина использовать саммит БРИКС для того, чтобы подчеркнуть усилия по выстраиванию миропорядка, альтернативного лидерству США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников.
Индийская сторона намерена убедиться, что все заявления по итогам саммита являются нейтральными, указали источники. Собеседники агентства указали, что Нью-Дели также намерен затормозить попытки Китая расширить БРИКС, вынудив членов выработать критерии для принятия новых стран.
14-й саммит БРИКС пройдет 23–24 июня в онлайн-формате под председательством Китая. Его темой станет «Содействие качественному партнерству БРИКС, начало новой эры глобального развития».
В саммите будут участвовать лидеры стран объединения — президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президенты Бразилии и Южно-Африканской Республики Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса.
На сайте МИД Индии говорится, что на саммите обсудят сотрудничество в рамках БРИКС в таких сферах, как противодействие терроризму, торговля, здравоохранение, окружающая среда, сельское хозяйство.
Первый саммит организации прошел в июне 2009 года в Екатеринбурге, тогда в нее входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. ЮАР официально присоединилась к БРИКС в 2011 году, на третьем саммите.
В конце марта замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны объединения станут в основе нового формирующегося миропорядка. По его словам, страны БРИКС играют значительную роль в защите международного права и борьбе с санкционной политикой западных стран