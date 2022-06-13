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Госсекретарь Союзного государства заявил о финишной прямой его реализации

Россия и Белоруссия вышли на финишную прямую реализации 28 союзных программ, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала ОНТ.

«Россия и Беларусь идут туда, куда должны идти — к упрочению союзного взаимодействия, к поддержке программ импортозамещения, к формированию новых производственных цепочек. <...> У нас свои планы — по экономической интеграции, по исполнению 28 союзных программ. Действительно этапная экономическая интеграция <...> Мы вышли на финишную прямую реализации», — сказал Мезенцев.

В качестве примера успешного взаимодействия и фактического совместного производства России и Белоруссии он указал 32-ю выставку «Белагро», где в каждом современном изделии «от 20 до 50% комплектующих, стали, полимеров из России». При этом, по словам Мезенцева, в ходе формирования союзных программ стороны спорили друг с другом, однако все споры были решены.

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Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. 4 ноября 2021 года президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ и подписали соответствующий документ.

В конце апреля Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят Союзное государство на новых принципах, а в этот союз в будущем будут готовы войти и другие страны бывшего СССР.

В июле прошлого года, говоря о Союзном государстве с Белоруссией, Путин сравнил его с Евросоюзом, при этом отметив, что в ЕС гораздо более глубокий уровень интеграции. Российский президент указал, что у ЕС есть единая валюта, очень мощный таможенный союз и единое пространство для передвижения между странами. «Там все есть, чего мы пока еще не достигли. При этом при полном сохранении суверенитета», — говорил Путин.

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Мезенцев стал госсекретарем Союзного государства в марте прошлого года. До этого он возглавлял российскую дипмиссию в Белоруссии.


 

Теги
Дмитрий Мезенцев Союзное государство Белоруссия Россия
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