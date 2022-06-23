Песков сообщил о встрече Путина и Лукашенко в Завидово

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в Подмосковье, он вместе с российским коллегой Владимиром Путиным направится в поселок Завидово, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин с ним сегодня неформально общается в Завидово», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что Лукашенко пробудет в Завидово два дня, 23 и 24 июня. По итогам встречи не планируется общение с прессой.

При этом в эти же дни Путин будет в режиме видеоконференции принимать участие в XIV саммите БРИКС, добавил Песков.

С начала года это уже шестая встреча глав государств, отмечал ранее, анонсируя ее, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

До этого президенты встречались в мае в Сочи, в резиденции Бочаров ручей — это была вторая их встреча за одну неделю, первая состоялась в рамках саммита Организации договора о коллективной безопасности. Российский президент тогда отмечал: частота переговоров связана с тем, что «обстоятельства требуют серьезного, глубокого разговора».

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В апреле Путин и Лукашенко вместе посещали космодром Восточный в Амурской области, остальные встречи прошли в марте и феврале. По телефону президенты общались как минимум восемь раз с начала года.