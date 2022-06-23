Песков сообщил о встрече Путина и Лукашенко в Завидово

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 13:47
Polymetal предупредил об увеличении запаса слитков серебра на складах Бизнес, 13:45
«Вечер скоро станет ночью»: о жизни и главных песнях Юрия Шатунова Общество, 13:39
CAS признал незаконным отстранение россиян от выборов на конгрессе IWF Спорт, 13:38
Глава СПБ Биржи заявил об актуальности запуска торгов иностранными ETF Инвестиции, 13:37
Минцифры сообщило о DDoS-атаках на «Госуслуги» со стороны Украины Технологии и медиа, 13:34
Минобороны сообщило об уничтожении топлива для техники ВСУ под Николаевом Политика, 13:31
В РФС сообщили об интеграции крымских клубов в чемпионат России Спорт, 13:26
В Кремле заявили о возможности мира с Украиной при выполнении требований Политика, 13:26
На что в спорах с налоговиками в судах надо обращать внимание сейчас Pro, 13:26
Рекордсмен Российской премьер-лиги Языджи официально покинул ЦСКА Спорт, 13:25
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 13:24
Лечение за рубежом: что изменилось с февраля 2022 года Социальная экономика, 13:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:14

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Песков сообщил о встрече Путина и Лукашенко в Завидово

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в Подмосковье, он вместе с российским коллегой Владимиром Путиным направится в поселок Завидово, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин с ним сегодня неформально общается в Завидово», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что Лукашенко пробудет в Завидово два дня, 23 и 24 июня. По итогам встречи не планируется общение с прессой.

При этом в эти же дни Путин будет в режиме видеоконференции принимать участие в XIV саммите БРИКС, добавил Песков.

Лукашенко заявил, что Путин не просил его участвовать в спецоперации
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Александр Лукашенко

С начала года это уже шестая встреча глав государств, отмечал ранее, анонсируя ее, посол России в Белоруссии Борис Грызлов. 

До этого президенты встречались в мае в Сочи, в резиденции  Бочаров ручей — это была вторая их встреча за одну неделю, первая состоялась в рамках саммита Организации договора о коллективной безопасности. Российский президент тогда отмечал: частота переговоров связана с тем, что «обстоятельства требуют серьезного, глубокого разговора».

Читайте на РБК Pro
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG
Статьи
Pro
Почему российский нефтегаз пока справляется с санкционным давлением
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Цена «слива» персональных данных: 4 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Синрин-йоку: чем современному человеку полезны прогулки по лесу
Инструкции
Pro
Фото: Getty Images «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай
Кейсы

В апреле Путин и Лукашенко вместе посещали космодром Восточный в Амурской области, остальные встречи прошли в марте и феврале. По телефону президенты общались как минимум восемь раз с начала года.

Теги
Александр Лукашенко Владимир Путин Московская область переговоры

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Лукашенко поздравил Путина с Днем России и пожелал россиянам мира
Политика
Лукашенко заявил о выделении Россией Минску $1,5 млрд на импортозамещение
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии у России планов по захвату Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter