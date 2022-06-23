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Политика ,  
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В США предположили, что КНР и Индия могут покупать больше нефти из России

Китай и Индия могут покупать больше российской нефти, чем предполагали США, сообщила один из экономических советников президента Джо Байдена Сесилия Роуз Bloomberg.

«Сейчас, в частности, нефтяные рынки довольно нестабильны. Я слышала, что отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы думаем, поэтому на рынке больше предложения», — отметила она.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Индия за последнее время увеличила закупки угля и нефти из России. Импорт нефти, в частности, увеличился более чем в 30 раз, до $2,22 млрд. Один из источников связал это с предлагаемой скидкой до 30% на российские энергоносители. Глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар объяснял наращивание поставок российского сырья тем, что мировые рынки стали менее открытыми, отвергнув обвинения в политизации закупок.

По данным Reuters, в мае Китай нарастил годовой импорт российской нефти на рекордные 55% в годовом исчислении, до 8,42 млн т, заняв первое место среди всех экспортеров этого сырья в КНР и сместив Саудовскую Аравию.

Материал дополняется

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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