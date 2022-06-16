Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 15:55
ПСБ и «Россети» обсудили сотрудничество по развитию электросетей Пресс-релиз, 20:35
Зарплата судей премьер-лиги вырастет почти в два раза Спорт, 20:22
Новак заявил об отсутствии планов перевести расчеты за нефть в рубли Экономика, 20:21
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 20:19
ПСБ предоставит холдингу «РСТИ» финансирование под строительство Пресс-релиз, 20:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:13
Coca-Cola уйдет с российского рынка Бизнес, 20:08
16 типов личности: как строить отношения с коллегами на удаленке Экономика инноваций, 20:00
«МегаФон» инвестирует в цифровое развитие Новосибирской области ₽1,6 млрд Пресс-релиз, 19:55
«Тинькофф» установил минимальную сумму SWIFT-переводов Финансы, 19:44
Египет отменил все ограничения на въезд Общество, 19:38
Председатель ПСБ Петр Фрадков выступил на сессии ПМЭФ «Будущее банков» Пресс-релиз, 19:35
NBC узнал о недовольстве Байдена словами чиновников о победе Украины Политика, 19:28
Теннисист Медведев второй раз за неделю обыграл Ивашко Спорт, 19:26
ПМЭФ-2022 ,  
0 

Новак заявил об отсутствии планов перевести расчеты за нефть в рубли

Вице-премьер объяснил, что если в газовой отрасли у России один экспортер, то в нефтяной их много, поэтому механизм оплаты нефти рублями реализовать будет сложнее
BRENT BRENT $119,16 -2,19%
Фото: Laszlo Balogh / Reuters
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Россия не планирует переходить на рубли в контрактах на поставку нефти, заявил в интервью телеканалу РБК на ПМЭФе вице-премьер Александр Новак.

«Нет пока. У нас в газовой отрасли один экспортер, а в нефтяной отрасли у нас экспортеров много, здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому гораздо сложнее реализовать такой механизм», — пояснил он. Новак напомнил о действующем механизме, которого придерживаются экспортеры, — это обязательная продажа части валютной выручки на рынке.

По его словам, российские нефтяные компании поставляют нефть во множество стран, у них много контрактов, в том числе продаваемых на тендерах, поэтому среди них намного меньше долгосрочных.

В каждом отдельном случае компании самостоятельно определяют валюту платежа в зависимости от выгоды для них и покупателей, пояснил вице-премьер.

Новак заявил об идущей от регионов инициативе по налогам для майнеров
Бизнес
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Ранее европейцы, основные покупатели российского газа, платили за него в иностранной валюте — долларах или евро. Однако 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что теперь оплата экспорта в «недружественные» страны, к которым относятся все члены ЕС, переводится на российские рубли.

Новый механизм оплаты российского газа начал действовать с 1 апреля. Он предусматривает, что западные компании должны открыть счета в российском уполномоченном банке — Газпромбанке. Для расчетов за газ необходимо открыть два специальных счета типа «К»: рублевый и валютный. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счет. После этого банк продает эту валюту на Московской бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счет иностранного покупателя.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jordan Whitt / Unsplash Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики
Исследования
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики
Инструкции

Решение перейти на рубли в расчетах за газ Путин объяснил тем, что финансовая система «недружественных» государств используется как оружие. Он напомнил, что компании из этих стран «отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями и физлицами», а активы ЦБ в долларах и евро замораживаются.

В середине мая Новак сообщил, что из 54 компаний, которые имеют договоры с «Газпром экспортом», около половины уже открыли в Газпромбанке специальные счета — валютные и рублевые.

Ранее Евросоюз согласовал частичный запрет на импорт российской нефти. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, благодаря эмбарго поставки российской нефти в ЕС к концу года сократятся примерно на 90%. Запрет был введен 3 июня.

Путин отметил, что в результате «сумбурных действий» партнеров европейской экономике наносится ущерб, в то время как выручка российского нефтегазового сектора растет.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Александр Новак нефть оплата рубли
Материалы по теме
Новак допустил рост цен на нефть выше $150 за баррель к концу года
Экономика
Новак счел, что решение ОПЕК+ увеличить квоты сбалансирует рынок нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter