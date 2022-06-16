Новак заявил об отсутствии планов перевести расчеты за нефть в рубли
Россия не планирует переходить на рубли в контрактах на поставку нефти, заявил в интервью телеканалу РБК на ПМЭФе вице-премьер Александр Новак.
«Нет пока. У нас в газовой отрасли один экспортер, а в нефтяной отрасли у нас экспортеров много, здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому гораздо сложнее реализовать такой механизм», — пояснил он. Новак напомнил о действующем механизме, которого придерживаются экспортеры, — это обязательная продажа части валютной выручки на рынке.
По его словам, российские нефтяные компании поставляют нефть во множество стран, у них много контрактов, в том числе продаваемых на тендерах, поэтому среди них намного меньше долгосрочных.
В каждом отдельном случае компании самостоятельно определяют валюту платежа в зависимости от выгоды для них и покупателей, пояснил вице-премьер.
Ранее европейцы, основные покупатели российского газа, платили за него в иностранной валюте — долларах или евро. Однако 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что теперь оплата экспорта в «недружественные» страны, к которым относятся все члены ЕС, переводится на российские рубли.
Новый механизм оплаты российского газа начал действовать с 1 апреля. Он предусматривает, что западные компании должны открыть счета в российском уполномоченном банке — Газпромбанке. Для расчетов за газ необходимо открыть два специальных счета типа «К»: рублевый и валютный. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счет. После этого банк продает эту валюту на Московской бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счет иностранного покупателя.
Решение перейти на рубли в расчетах за газ Путин объяснил тем, что финансовая система «недружественных» государств используется как оружие. Он напомнил, что компании из этих стран «отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями и физлицами», а активы ЦБ в долларах и евро замораживаются.
В середине мая Новак сообщил, что из 54 компаний, которые имеют договоры с «Газпром экспортом», около половины уже открыли в Газпромбанке специальные счета — валютные и рублевые.
Ранее Евросоюз согласовал частичный запрет на импорт российской нефти. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, благодаря эмбарго поставки российской нефти в ЕС к концу года сократятся примерно на 90%. Запрет был введен 3 июня.
Путин отметил, что в результате «сумбурных действий» партнеров европейской экономике наносится ущерб, в то время как выручка российского нефтегазового сектора растет.