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Индия отвергла обвинения в политизации закупок нефти в России

По словам индийского министра иностранных дел, увеличение закупок российской нефти не связано с политизацией, но является следствием менее открытого рынка и возросших потребностей самой Индии
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Индия не участвует в политизации закупок российской нефти, а увеличение закупок произошло из-за того, что мировые рынки стали менее открытыми. Об этом на международном форуме Globsec 2022 заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.

«Даже сегодня Европа покупает [российскую] нефть. Европа покупает газ. Я только что изучил новый пакет санкций [в отношении России]. Теперь пакет разработан таким образом, чтобы в нем учитывалось благосостояние населения [Европы] <...> Теперь, что касается наших закупок нефти, мы не посылаем людей с предложением пойти и купить российскую нефть. Мы посылаем людей с просьбой купить нефть. Так что я не думаю, что стал бы придавать этому политический подтекст», — заявил он.

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Джайшанкар также отметил, что заявления о девятикратном росте поставок нефти из России в Индию в этом году по сравнению с прошлым годом не полностью отражают ситуацию. «[Поставки нефти] выросли в девять раз с очень малого объема поставок [из России]. И это был очень малый объем поставок, потому что в то время рынки были более открытыми», — добавил министр.

Индия — один из крупнейших потребителей нефти в мире, на импорт приходится около 85% от всего объема ее потребления. Ежедневно стране необходимо 5 млн барр. нефти.

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Фото:Zuma / TASS

В середине апреля Bloomberg сообщил, что Индия удвоила закупки российской нефти, несмотря на предостережения со стороны США. Агентство отмечало, что страна скупает все основные сорта нефти у Москвы — от флагманской нефти Urals до сибирской марки нефти ESPO. При этом, по словам индийских чиновников и трейдеров, государственные нефтеперерабатывающие компании теперь рассматривают возможность заключения частных сделок вместо закупок на открытых тендерах, чтобы получить более выгодные цены.

До этого американский президент Джо Байден заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что покупка нефти у России не отвечает интересам Индии. Байден также добавил, что США готовы помочь стране диверсифицировать импорт энергоносителей, но санкции в отношении российской нефти делают ее дешевой и привлекательной.

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В начале марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Индия добивается увеличения скидки на российскую нефть и хочет покупать ее менее чем за $70 за баррель. На тот момент нефть эталонной марки Brent торговалась в районе $108 за баррель. Также агентство сообщало, что Россия предложила Индии новую схему оплаты, согласно которой за российскую нефть Индия могла бы расплачиваться долларами и евро, а за другие товары — в рублях или рупиях.

С начала российской военной операции на Украине многие страны, включая ЕС и США, ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. США, в частности, в начале марта ввели эмбарго на российскую несть. ЕС 30 мая также согласовал очередной пакет санкций, включающий постепенных отказ от российской нефти.

Согласно подсчетам Bloomberg, потери России из-за частичного эмбарго на российскую нефть составят около $22 млрд в год. При этом Кремль ранее исключал возможность продажи российский нефти в убыток. «Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается. Происходит переориентация потоков», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Индия Россия нефть санкции
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