Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти

Россия стала лидером по поставкам в Китай сырой нефти в мае — 8,42 млн т, прежде в течение полутора лет эту позицию занимала Саудовская Аравия. Москва предлагает покупателям в Китае «огромные скидки», говорили собеседники Reuters

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

В мае Китай нарастил импорт сырой нефти российского производства на рекордные 55% год к году, Россия заняла первое место среди всех экспортеров этого топлива в Китай, сместив Саудовскую Аравию, пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок нефти из России в мае составил почти 8,42 млн т, что примерно равняется 1,98 млн баррелей в сутки. Это на четверть выше апрельских показателей, указывает агентство. Нефть поставили как морским путем, так и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Такая динамика сложилась в условиях предоставлениях больших скидок китайским покупателем на фоне международных санкций в отношении поставок нефти из России, в частности топливо с дисконтом закупили государственная нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec и государственная Zhenhua Oil.

Объемы нефти, поставленной из Саудовской Аравии, в мае выросли на 8,7% год к году, королевство заняло второе место среди всех поставщиков нефти в Китай, уступив России впервые за более чем полтора года. Эр-Рияд поставил 7,82 млн т за весь месяц, что равняется 1,84 млн баррелей в сутки. В апреле суточный показатель составлял 2,17 млн баррелей.

Рекордные закупки российской нефти со скидками стали одной из причин снижения поставок из Бразилии, в мае импорт нефти из этой страны в Китай составил 2,2 млн т — минус 19% год к году.

При этом Китай с 2019 года не закупает венесуэльскую нефть из-за опасений попасть под вторичные санкции США, указывает Reuters. Экспорт из Боливарианской республики остался в мае на нулевом уровне.

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США, Евросоюз и другие страны с конца февраля ввели ограничительные меры против поставок нефти российского производства. В частности в начале июня европейские страны одобрили пакет санкций, запрещающий покупать у России нефть, а также запретили «страхование и перестрахование морских перевозок таких товаров [нефти и нефтепродуктов] в третьи страны».

На фоне санкций Россия предлагала покупателям нефть с большими скидками, в марте средний дисконт эталонного сорта Urals составил около 20%, в апреле — 33%, затем среднемесячная стоимость топлива выросла почти на 20%.

В начале апреля Reuters со ссылкой на источники писал, что нефтяные госкомпании Китая (PetroChina, Sinopec, Sinochem и CNOOC) воздерживаются от заключения новых контрактов на поставки российской нефти, не желая, чтобы покупка дополнительных объемов топлива выглядела как поддержка Москвы. «Идея и тон ясны — контроль рисков и соблюдение требований важнее прибыли», — рассказал агентству собеседник, близкий к обсуждению этого вопроса в Unipec (подразделение Sinopec). Он отметил, что есть много трудностей с платежами и логистикой, несмотря на наличие «огромных скидок».

Частные заводы по переработке нефти при этом к началу мая нарастили объемы закупаемой у России нефти, это было связано с отказом госкомпаний реализовывать соответствующие квоты, которые передают их независимым производителям, писала Financial Times.